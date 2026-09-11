Litwa na celowniku Rosji. Kreml grozi atakiem jądrowym
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Świat

Litwa na celowniku Rosji. Kreml grozi atakiem jądrowym

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Pocisk balistyczny Topol-M przystosowany do przenoszenia głowic jądrowych
Pocisk balistyczny Topol-M przystosowany do przenoszenia głowic jądrowych Źródło: Wikimedia Commons / vitalykuzmin.net
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zagroził, że Rosja przeprowadzi atak jądrowy na Litwę, jeśli na jej terytorium zostanie rozmieszczona broń atomowa.

Litwa znajdzie się na celowniku rosyjskiej broni jądrowej, gdyby zdecydowała się na rozmieszczenie na swoim terytorium głowic atomowych – oświadczył w piątek (11 września) Pieskow. Jego wypowiedź ma związek z planami Wilna dotyczącymi zniesienia konstytucyjnego zakazu rozmieszczania broni masowego rażenia.

– Jeśli rozmieszczasz na swoim terytorium broń jądrową, to jest ona przeciwko komuś wycelowana. Oczywiste jest, że nie będzie wycelowana na zachód. Będzie wycelowana na wschód, czyli przeciwko nam – powiedział rzecznik Kremla, cytowany przez rosyjską agencję TASS. Ocenił, że rozmieszczenie broni jądrowej na Litwie oznaczałoby "bardzo poważną eskalację napięcia".

Rosja grozi Litwie. Powodem plany związane z bronią jądrową

Wcześniej przewodniczący litewskiego parlamentu Juozas Olekas poinformował, że Seimas zamierza przeprowadzić zmianę konstytucji i usunąć z niej zapis dotyczący rozmieszczania na Litwie broni jądrowej.

Zmiana konstytucji wymaga dwukrotnego poparcia projektu w odstępie trzech miesięcy przez co najmniej 94 ze 141 deputowanych. W czerwcu minister obrony Litwy Robertas Kaunas informował, że Wilno prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat ewentualnego rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej na Litwie.

Takiej wojny nie było w Europie od 1945 roku

Wypowiedź Pieskowa wpisuje się w serię rosyjskich ostrzeżeń dotyczących wzmacniania potencjału wojskowego państw NATO na wschodniej flance. W ostatnich miesiącach napięcia między Rosją a państwami regionu pozostają wysokie, m.in. w związku z rosyjskimi działaniami hybrydowymi oraz wojną na Ukrainie.

Rosja, która twierdzi, że od lutego 2022 r. prowadzi na Ukrainie "specjalną operację wojskową", rozpętała najkrwawszy konflikt w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
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