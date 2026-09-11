Litwa na celowniku Rosji. Kreml grozi atakiem jądrowym

Litwa znajdzie się na celowniku rosyjskiej broni jądrowej, gdyby zdecydowała się na rozmieszczenie na swoim terytorium głowic atomowych – oświadczył w piątek (11 września) Pieskow. Jego wypowiedź ma związek z planami Wilna dotyczącymi zniesienia konstytucyjnego zakazu rozmieszczania broni masowego rażenia.

– Jeśli rozmieszczasz na swoim terytorium broń jądrową, to jest ona przeciwko komuś wycelowana. Oczywiste jest, że nie będzie wycelowana na zachód. Będzie wycelowana na wschód, czyli przeciwko nam – powiedział rzecznik Kremla, cytowany przez rosyjską agencję TASS. Ocenił, że rozmieszczenie broni jądrowej na Litwie oznaczałoby "bardzo poważną eskalację napięcia".

Rosja grozi Litwie. Powodem plany związane z bronią jądrową

Wcześniej przewodniczący litewskiego parlamentu Juozas Olekas poinformował, że Seimas zamierza przeprowadzić zmianę konstytucji i usunąć z niej zapis dotyczący rozmieszczania na Litwie broni jądrowej.

Zmiana konstytucji wymaga dwukrotnego poparcia projektu w odstępie trzech miesięcy przez co najmniej 94 ze 141 deputowanych. W czerwcu minister obrony Litwy Robertas Kaunas informował, że Wilno prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat ewentualnego rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej na Litwie.

Takiej wojny nie było w Europie od 1945 roku

Wypowiedź Pieskowa wpisuje się w serię rosyjskich ostrzeżeń dotyczących wzmacniania potencjału wojskowego państw NATO na wschodniej flance. W ostatnich miesiącach napięcia między Rosją a państwami regionu pozostają wysokie, m.in. w związku z rosyjskimi działaniami hybrydowymi oraz wojną na Ukrainie.

Rosja, która twierdzi, że od lutego 2022 r. prowadzi na Ukrainie "specjalną operację wojskową", rozpętała najkrwawszy konflikt w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec.

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