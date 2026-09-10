W wywiadzie dla gazety „Wiedomosti” Dmitrij Miedwiediew, przewodniczący partii Jedna Rosja i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, powiedział, że "to nie są aluzje!".

– Wszyscy powinni zrozumieć: broń jądrowa może zostać użyta w pewnych sytuacjach. To nie jest taktyka straszenia. To rzeczywistość. Rosyjską doktrynę nuklearną, która stanowi, że nasz kraj ma prawo użyć takiej broni w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, trudno nazwać aluzją – stwierdził.

Miedwiediew straszy użyciem broni jądrowej "w pewnych przypadkach"

Dmitrij Miedwiediew podkreślił, że "wprowadzono ważne wyjaśnienia do podstaw polityki państwa w dziedzinie odstraszania nuklearnego, zatwierdzonych przez prezydenta, które określają warunki użycia broni jądrowej przez Rosję".

– Agresja jakiegokolwiek państwa nieposiadającego broni jądrowej, ale z udziałem lub wsparciem mocarstwa jądrowego na Federację Rosyjską lub Białoruś jako członka Państwa Związkowego, jest uważana za wspólny atak na nasze kraje. Mamy pełne prawo odpowiedzieć na krytyczne zagrożenie dla naszej suwerenności. Ostateczną decyzję podejmie głowa państwa – podsumował.

Miedwiediew uważa, że wojna na Ukrainie powinna zakończyć się na warunkach Rosji

Wcześniej zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, powiedział w wywiadzie dla gazety "Wiedomosti", że "oczywiście, wszyscy jesteśmy zainteresowanijak najszybszym zakończeniem konfliktu".

– Musi on zakończyć się na naszych warunkach, aby zapobiec eskalacji konfliktu w przyszłości do poziomu globalnego. Czy jest to możliwe? Niestety, tak – dodał.

Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że "jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy dążyć do zakończenia konfliktu na naszych warunkach, konflikt ten będzie odżywał niemal co chwilę".

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