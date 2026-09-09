Zdaniem rzecznika prasowego Kremla takie rozmowy są konieczne.

– Jesteśmy na to otwarci i mamy nadzieję, że Kijów i jego przedstawiciele również będą na to otwarci. Mamy również nadzieję, że nasi rozmówcy w Waszyngtonie będą kontynuować swoje wysiłki pokojowe – powiedział.

Dmitrij Pieskow wyjaśnił także obecną "zgodność" Kijowa z trudną sytuacją, w jakiej znalazła się dziś Ukraina. – Reżim w Kijowie znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Sytuacja gospodarcza kraju gwałtownie się pogarsza. Brakuje im funduszy i broni, stąd ich demonstracja elastyczności. Ale to nie jest ta elastyczność, której potrzeba. Kijów doskonale wie, co należy zrobić i na jakie kompromisy trzeba pójść, aby rzeczywiście zmierzać w kierunku pokojowego rozwiązania – dodał.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył ponadto, że USA nie mają żadnego planu dotyczącego rozwiązania konfliktu na Ukrainie i nazwał doniesienia medialne w tej sprawie sfabrykowanymi. – Z reguły te plotki nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie ma jeszcze żadnego planu – ocenił.

Putin rozmawiał z Tumpem

Doradca Kremla Jurij Uszakow oświadczył we wtorek, że przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump przeprowadzili we wtorek rozmowę telefoniczną.

– Biorąc pod uwagę spekulacje na temat rzekomych wrogich zamiarów Rosji wobec państw europejskich, podkreślono, że nie mamy zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy – powiedział dziennikarzom.

Zdaniem doradcy prezydenta Rosji, Donald Trump podczas rozmowy zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Władimir Putin poparł ten pomysł. Przywódcy omawiali też możliwości wymiany więźniów.

Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki wizyt amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie, które odbyły się w miniony weekend. – Prace tą drogą będą kontynuowane – oświadczył.

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