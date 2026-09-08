Trump i Putin rozmawiali przez telefon. "Bez wrogich planów"

Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali o wojnie na Ukrainie i omówili wyniki rozmów amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie.

Doradca Kremla Jurij Uszakow, cytowany przez Interfax, przekazał, że Putin zapewnił Trumpa, iż Rosja "nie ma wrogich planów wobec Europy". Prezydent USA miał zaproponować przywrócenie za jego kadencji "normalnych relacji" między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Uszakow podkreślił, że Putin "poparł ten pomysł".

Według przedstawiciela Kremla, Donald Trump podczas godzinnej rozmowy telefonicznej z rosyjskim przywódcą "był skupiony na możliwościach szybkiego zakończenia działań wojennych na Ukrainie".

Wysłannicy Trumpa w Moskwie i Kijowie

W sobotę (5 września) wysłannicy Trumpa – Witkoff i Kushner – odwiedzili Moskwę, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał później dziennikarzom, że spotkanie trwało 3 godziny i 10 minut i określił je jako "bardzo pożyteczne". Jak dodał, omawiano nie tylko możliwości zakończenia wojny, ale również kwestie gospodarcze i potencjalne duże projekty rosyjsko-amerykańskie. – To była ich ósma wizyta w naszym kraju. Przedstawiciele USA zostali przyjęci przez prezydenta Putina, który na samym początku spotkania publicznie pochwalił ten kanał pośredniczący w negocjacjach i rolę amerykańskich negocjatorów – powiedział Uszakow.

– Prezydent Putin i jego zespół zawsze traktowali nas z szacunkiem. Relacje są kluczowe dla rozwiązania tych konfliktów. A jeśli nie ma relacji z obiema stronami, to komunikacja jest słaba i prawdopodobnie szanse na pokojowe rozwiązanie są bardzo małe – oświadczył Witkoff.

W niedzielę (6 września) przedstawiciele USA rozmawiali w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca poinformował później, że podczas spotkania omawiano nie tylko potencjalne zakończenia wojny, ale także krótkoterminowe wsparcie dla Ukrainy. Dodał, że przedstawiono kilka nowych pomysłów dotyczących kolejnego etapu negocjacji pokojowych.

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