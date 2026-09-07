"Inna zima" dla Ukrainy? Zełenski ujawnia, co szykują USA

Wołodymyr Zełenski ujawnił w poniedziałek, że chodzi m.in. o dostawy rakiet i gazu ziemnego. Równolegle Amerykanie rozmawiają o ograniczeniu eskalacji zimą, w tym o możliwym wstrzymaniu ataków na obiekty energetyczne.

"Zimowy pakiet" dla Ukrainy

Zełenski powiedział, po rozmowach z przedstawicielami Białego Domu, że jednym z najważniejszych tematów były przygotowania Ukrainy do nadchodzącej zimy. Kijów omawia z Amerykanami "zimowy pakiet" wsparcia. Wśród jego elementów ukraiński prezydent wymienił dostawy rakiet oraz gazu ziemnego. Pakiet ma zabezpieczyć Ukrainę na wypadek, gdyby wojna trwała przez kolejne miesiące.

Zełenski ujawnił również, że pojawiły się pomysły dotyczące energii, prądu, ropy, gazu oraz eksportu zboża. – Są pomysły dotyczące energii i zboża, dotyczące prądu i ropy oraz gazu. Mamy odmienne interesy – powiedział prezydent Ukrainy. Jednym z rozważanych rozwiązań jest ograniczenie ataków na obiekty energetyczne. Nie ma jednak informacji o zawarciu porozumienia w tej sprawie. Amerykanie chcą, aby nadchodząca zima była – jak relacjonował Zełenski – „inna od poprzednich”. Oprócz wznowienia negocjacji pokojowych chodzi o podjęcie kroków, które ograniczyłyby eskalację i przybliżyły strony do zakończenia wojny.

Wysłannicy Trumpa przyjechali z Moskwy

Zełenski mówił o planach po spotkaniu ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, do skutej doszło w niedzielę. Była to pierwsza wizyta wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Wcześniej Amerykanie rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem.

Według Zełenskiego Witkoff i Kushner przekazali, że Rosja deklaruje gotowość do wznowienia negocjacji. Ukraiński prezydent pozostaje jednak sceptyczny wobec intencji Kremla. Uważa, że Putin może wykorzystać zimę do zwiększenia presji na Ukrainę. – Moje przeczucie jest takie, że Putin potrzebuje Trumpa. On nie chce (...) go rozgniewać – powiedział Zełenski.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Trump będzie rozmawiał z Putinem i Zełenskim Czytaj też:

Ważne rozmowy w Moskwie. Zapowiedź "znaczących planów na następne kroki"