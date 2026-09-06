Ważne rozmowy w Moskwie. Zapowiedź "znaczących planów na następne kroki"

Jak wynika z komunikatów obu stron, rozmowy na Kremlu trwały trzy godziny i dotyczyły nie tylko wojny w Ukrainie. Poruszono tematy dot. współpracy gospodarczej i potencjalnych projektów rosyjsko-amerykańskich.

Skąpe komunikaty obu stron rozmów

Pierwszy komunikat Białego Domu po rozmowach w Moskwie nie ujawnia szczegółów propozycji, które były omawiane w sobotę w Rosji. Amerykańsa administracja poinformował jedynie o planowanych kolejnych działaniach. – Obie strony omówiły znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach – przekazano w oszczędnym komunikacie.

Witkoff i Kushner mają w niedzielę udać się do Kijowa i spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według komunikatu strony amerykańskiej wysłannicy liczą na "równie produktywne spotkanie". Sami Witkoff i Kushner po zakończeniu rozmów w Moskwie nie zabrali publicznie głosu na temat ich rezultatów.

Kreml: Amerykanie przedstawili "szereg pomysłów"

Więcej o przebiegu spotkania powiedział doradca Kremla Jurij Uszakow. – Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia – powiedział Uszakow.

Nie podał jednak, czego konkretnie dotyczą amerykańskie propozycje. Doradca Putina określił rozmowę jako "konstruktywną, niezwykle szczerą i opartą na zaufaniu". Kiriłł Dmitrijew, doradca rosyjskiego prezydenta ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, nazwał spotkanie "ważną wizytą pokojową".

Rozmowy nie dotyczyły tylko wojny

Z relacji Uszakowa wynika, że negocjacje objęły także relacje gospodarcze między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. – Rozmowy wykroczyły poza zwykłą wymianę poglądów na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Szczegółowo omówiono kwestie gospodarcze i potencjalne duże, korzystne dla obu stron projekty rosyjsko-amerykańskie – przekazał doradca Kremla.

Nie ujawniono, jakie konkretnie projekty były przedmiotem rozmów. – Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że negocjacje odbyły się w odpowiednim czasie i były bardzo pożyteczne dla obu stron – dodał Uszakow.

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