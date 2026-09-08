Kreml uważa, że zwycięstwo w wojnie z Ukrainą jest bliskie. "Mamy wiarę w nasze wojsko"

– Jesteśmy przekonani, że zwycięstwo jest już bardzo bliskie. Mamy wiarę w nasze wojsko – powiedział Dmitrij Pieskow cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Rzecznik prasowy Kremla wyraził też opinię, że gdyby ukraińskie władze były w stanie podjąć szereg decyzji, konflikt dawno by się zakończył. Dmitrij Pieskow przypomniał również, że strona rosyjska już dawno określiła warunki, na jakich będzie gotowa rozwiązać konflikt.

Rozmowy Putina i Zełenskiego z wysłannikami Trumpa

Wcześniej Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, odwiedzili Moskwę, a następnie Kijów, gdzie przeprowadzili rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że podczas trzech rund rozmów omawiano nie tylko potencjalne zakończenia wojny, ale także krótkoterminowe wsparcie dla Ukrainy.

Dodał również, że podczas rozmów w Kijowie z wysłannikami USA i europejskimi partnerami Ukrainy, przedstawiono kilka nowych pomysłów dotyczących kolejnego etapu negocjacji pokojowych.

Putin przekonany o osiągnięciu swoich celów wojennych

Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego przywódcy, powiedział, że Władimir Putin powiedział amerykańskim wysłannikom podczas sobotnich rozmów, że jest przekonany o osiągnięciu swoich celów wojennych.

Z kolei Biały Dom określił rozmowy w Moskwie i w Kijowie jako "merytoryczne". Waszyngton zapowiedział, że kolejne kroki zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach.

3 września Władimir Putin powiedział że bezpośredni uczestnicy wojny, czyli Ukraina i Rosja, powinni podjąć negocjacje w sprawie jej zakończenia.

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