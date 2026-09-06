Witkoff: Bez rozmów z Rosją szanse na pokój są niewielkie

W Kijowie odbyły się rozmowy między przedstawicielami USA oraz ukraińskimi władzami. W skład amerykańskiej delegacji weszli m.in. Steve Witkoff i Jared Kushner. Ten pierwszy, pytany o to, czy Władimir Putin jest gotowy na trójstronny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem USA Donaldem Trumpem, odpowiedział wymijająco.

– Dążymy do dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu. Nie do rozwiązania militarnego. I do tego zawsze dąży prezydent Trump – stwierdził i dodał, że dzięki takiemu podejściu amerykański prezydent pomógł zakończyć co najmniej dziewięć konfliktów na świecie.

– Myślę, że poczyniliśmy znaczące postępy w Moskwie. Usłyszeliśmy nowe pomysły. Słyszeliście, jak prezydent Zełenski mówił o spotkaniu trójstronnym i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie ono ogłoszone. Wiele innych ważnych i interesujących pomysłów, które omawialiśmy w Moskwie, zostało zaprezentowanych tutaj, w Kijowie. Wierzymy, że współpraca ma kluczowe znaczenie – powiedział Witkoff.

Witkoffa zapytano również, czy czuje obrzydzenie do spotkania i zasiadania przy jednym stole z prezydentem Władimirem Putinem, który jest zbrodniarzem wojennym i katem narodu ukraińskiego.

– Prezydent Putin i jego zespół zawsze traktowali nas z szacunkiem. Relacje są kluczowe dla rozwiązania tych konfliktów. A jeśli nie ma relacji z obiema stronami, to komunikacja jest słaba i prawdopodobnie szanse na pokojowe rozwiązanie są bardzo małe” – podkreślił.

Rozmowy w Moskwie

W sobotę (5 września) Witkoff i Kushner odwiedzili Moskwę, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał później dziennikarzom, że spotkanie trwało 3 godziny i 10 minut i określił je jako "bardzo pożyteczne". Jak dodał, omawiano nie tylko możliwości zakończenia wojny, ale również kwestie gospodarcze i potencjalne duże projekty rosyjsko-amerykańskie.

– To była ich ósma wizyta w naszym kraju. Przedstawiciele USA zostali przyjęci przez prezydenta Putina, który na samym początku spotkania publicznie pochwalił ten kanał pośredniczący w negocjacjach i rolę amerykańskich negocjatorów – powiedział Uszakow.

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