Zełenski reaguje na decyzję Putina. "Ukraina jest gotowa"

Wołodymyr Zełenski poinformował, że "właśnie rozmawialiśmy z przedstawicielami prezydenta USA". "Już dziś rozpoczęli oni rozmowy ze stroną rosyjską. Od momentu tej rozmowy jesteśmy gotowi przestrzegać zawieszenia broni w zakresie ataków powietrznych na miasta zaangażowane w proces negocjacyjny" – przekazał.

Ukraina wstrzyma się od ataków na Moskwę

Prezydent Ukrainy dodał na Telegramie, że "od teraz do końca soboty, a także w niedzielę i poniedziałek, Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków na Moskwę i liczymy, że Rosjanie zrobią to samo w odniesieniu do Kijowa".

Putin wydał rozkaz, aby nie atakować Kijowa

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował w sobotę że "najwyższy dowódca armii Władimir Putin poinstruował dziś żołnierzy, aby począwszy od północy, przez najbliższe trzy dni nie uderzać na Kijów".

– Wynika to z przygotowań i rozmów z Amerykanami w Kijowie – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Przywódca Rosji nakazał wstrzymanie ataków na Kijów przez trzy dni.

Wysłannicy Trumpa będą rozmawiać o końcu wojny na Ukrainie

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w sobotę w Moskwie z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem. Mają się spotkać również z samym przywódcą Rosji. Wcześniej w sobotę agencja Interfax przekazała, że w Moskwie wylądował już samolot, na którego pokładzie prawdopodobnie znajdują się Steve Witkoff i Jared Kushner.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że wysłał Witkoffa i Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykański przywódca nie podał jednak szczegółów propozycji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co – jak mówił – może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk.

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