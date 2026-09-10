Tajna misja Rosjan na wodach Arktyki. NATO pokrzyżowało ich plany

Operację rozpoczęła wiosną br. rosyjska Główna Dyrekcja Badań Głębinowych (GUGI), wyspecjalizowana w działaniach podwodnych – ujawniła w czwartek (10 września) agencja Reutera, powołując się na dwóch zachodnich urzędników.

Rosyjskie jednostki miały symulować użycie technologii pozwalającej na uszkodzenie kabli bez pozostawienia śladów. Brytyjskie, norweskie i amerykańskie siły wykryły je i śledziły, a następnie przeprowadziły operację, w wyniku której Rosjanie nie zdołali ukończyć ćwiczeń i opuścili ten rejon.

Rosjanie testowali technologię do niszczenia kabli podmorskich

Celem działań były dwa kable światłowodowe o długości około 1400 km każdy, łączące Svalbard z kontynentalną Norwegią. Kable znajdują się na głębokości dochodzącej do 2700 metrów i przesyłają duże ilości danych satelitarnych z naziemnej stacji SvalSat, największego tego typu obiektu na świecie. Żaden z kabli nie został uszkodzony.

Według rozmówców Reutersa rosyjskie ćwiczenia miały symulować użycie nowej technologii w przypadku konfliktu z NATO. Brytyjscy i norwescy przedstawiciele mieli następnie przekazać Moskwie informacje świadczące o tym, że państwa Sojuszu wiedzą o rosyjskich działaniach. Celem było odstraszenie Rosji od wykorzystania tej technologii w przyszłości.

Ministerstwo obrony w Moskwie nie odpowiedziało na pytania Reutersa dotyczące operacji. Kreml konsekwentnie zaprzecza prowadzeniu działań sabotażowych w państwach NATO oraz planowaniu konfrontacji z Sojuszem.

NATO chce się bronić przed sabotażem

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę NATO zwiększyło ochronę infrastruktury na dnie mórz. W styczniu ubiegłego roku uruchomiono m.in. operację Baltic Sentry, której celem jest monitorowanie krytycznej infrastruktury na Bałtyku. Wielka Brytania prowadzi z kolei operację Nordic Warden.

Część amerykańskich analityków wywiadu obawia się, że Moskwa może próbować przetestować zobowiązania sojusznicze wynikające z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jednym z elementów takiego działania mogłoby być zniszczenie infrastruktury podmorskiej na terytorium NATO.

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