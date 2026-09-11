„Mistyczka” trafia do kin. Ponad 15 tys. widzów obejrzało film przed premierą
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„Mistyczka” trafia do kin. Ponad 15 tys. widzów obejrzało film przed premierą

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„Mistyczka”
„Mistyczka” 
Ponad 15 tys. widzów obejrzało już film „Mistyczka” podczas pokazów przedpremierowych. Od 11 września produkcja Jana Sobierajskiego, reżysera „Powołanego” i „Maryi. Matki Papieża”, wchodzi do ponad 160 kin w całej Polsce. W pierwszych opiniach widzowie i recenzenci zwracają uwagę na rolę Doroty Choteckiej, która wciela się w Alicję Lenczewską.

„Mistyczka” opowiada historię Alicji Lenczewskiej, szczecińskiej nauczycielki, której życie zmieniło się po doświadczeniu duchowym. Film jest inspirowany jej biografią oraz osobistymi zapiskami, które po latach stały się znane szerszemu gronu odbiorców.

W roli Alicji Lenczewskiej występuje Dorota Chotecka. Aktorka pokazuje kolejne etapy przemiany bohaterki – od kobiety prowadzącej zwyczajne życie do osoby coraz głębiej zaangażowanej w życie duchowe.

Jedna z opinii zamieszczonych na Filmwebie szczególnie mocno podkreśla kreację aktorki: „Dorota Chotecka świetnie zagrała Lenczewską. Nie, nie zagrała, była nią!”

Na rolę aktorki zwracają uwagę także autorzy pierwszych recenzji. „Opoka” określiła postać Alicji w wykonaniu Choteckiej jako „fenomenalnie zagraną”, podkreślając jej wiarygodność. Z kolei „Niedziela” zwróciła uwagę, że dzięki kreacji aktorki Lenczewska staje się postacią „bliższą, niemal namacalną”.

Sama Dorota Chotecka w rozmowach o filmie podkreślała, że zależało jej na pokazaniu Lenczewskiej jako zwyczajnej kobiety, a nie wyłącznie jako postaci związanej z doświadczeniami mistycznymi.

„Nie była świętą, była normalnym człowiekiem, jak każdy z nas” – mówi aktorka.

Aktorka mówi również o znaczeniu historii Lenczewskiej dla współczesnych widzów.

„Co chciałabym przekazać widzom? Jeżeli szukają ludzie miłości, to ją odnajdą. Jeżeli chcą tej miłości, to ją będą mieli. Będą mieli i miłość, i nadzieję. Tylko nie zawsze szukają jej tam, gdzie powinni. Ale ona jest. I to mamy obiecane” – mówi.

W filmie, obok Doroty Choteckiej, występują m.in. Radosław Pazura, Sławomir Orzechowski, Filip Gurłacz, Daria Kalinchuk, Małgorzata Klara, Ewa Florczak i Magdalena Woźniak.

„Mistyczkę” można oglądać od 11 września w kinach w całej Polsce. Lista kin i informacje o filmie są dostępne na stronie: www.rafaelfilm.pl.

Źródło: Rafael Film
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