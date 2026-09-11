"Wina Tuska" i piosenka z Al. Premier udostępnił nowe wideo

Donald Tusk opublikował na platformie X nietypową relację z wizyty na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. – Jadę właśnie do Kielc. To dzisiaj najbezpieczniejsze i najważniejsze miasto na świecie. A dlaczego? Zaraz zobaczycie! – powiedział.

Chwilę później na ekranie pojawiła się migawka sprzętu wojskowego, a w tle słychać było wygenerowaną przez AI piosenkę: "To wina Tuska, nie znalazłem jeszcze pracy. To wina Tuska, spadła mi kanapeczka z tacy. To wina Tuska, szybka mi w telefonie pękła...". "Wina Tuska!" – podpisał post premier.

Tusk zapowiedział "polskiego Starlinka"

Donald Tusk zapowiedział na targach w Kielcach powstanie polskiego odpowiednika satelitarnego systemu Starlink. Spółka ICEYE i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny w tej sprawie. System wojskowej łączności satelitarnej ma powstać do 2030 r.

– To nie jest mrzonka. Tak, to jest marzenie, to jest wyzwanie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink – powiedział premier.

– Bez łączności nie ma czego szukać na nowoczesnym polu walki. (...) Mamy ludzi utalentowanych, zdeterminowanych, a państwo polskie jest dobrze zorganizowane i w tej kwestii jest państwem wiodącym. Polska może stać się przykładem i takim państwem wiodącym dla całej Europy na rzecz budowy autonomii, prawdziwej suwerenności – podkreślił.

– Powiem wprost: polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie – wskazał Tusk. Zapewne nawiązał w ten sposób do gróźb Elona Muska pod adresem Ukrainy, że zawsze może wyłączyć system łączności, a także niedawnych zawirowań, gdy SpaceX początkowo miało wykluczyć Polskę z programu, ale ostatecznie ta decyzja została cofnięta.

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