Tusk zapowiada "polskiego Starlinka". Premier wbił szpilę Muskowi

– Jesteśmy naprawdę znaczącym partnerem, jeśli chodzi o kosmos jako taki, i w Europie stajemy się wiodącym państwem. Więc dlaczego nie powiedzieć, to jest jeszcze może marzenie, to jest jeszcze wizja, ale mam odwagę dzisiaj powiedzieć, że ta wizja chyba się zmaterializuje. To nie jest mrzonka. Tak, to jest marzenie, to jest wyzwanie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink - powiedział premier Donald Tusk podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Premier nawiązał przy tym do wojny rosyjsko-ukraińskiej, która – jak stwierdził – dowiodła, jak wielkie znaczenie ma łączność. – Bez łączności nie ma czego szukać na nowoczesnym polu walki. I wydaje się, że Polska jest tym państwem i że stać nas na to – bo mamy ludzi utalentowanych, zdeterminowanych, a państwo polskie jest dobrze zorganizowane i w tej kwestii jest państwem wiodącym – że Polska może się przykładem i takim państwem wiodącym dla całej Europy na rzecz budowy autonomii, prawdziwej suwerenności - mówił dalej.

Tusk nawiązał do Muska

Tusk jednocześnie wbił szpilę Elonowi Muskowi. - Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie - wskazał. Premier zapewne nawiązał w ten sposób do gróźb Muska pod adresem Ukrainy, że może zawsze wyłączyć system łączności oraz niedawnych zawirowań, gdy SpaceX początkowo miało wykluczyć Polskę z programu. Ostatecznie ta decyzja została cofnięta.

– Czas pokaże, ale jak obserwuję to, co do tej pory udało się zrobić, to mówię wam, jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i za kilka lat spotkamy się, być może tutaj w Kielcach i pochwalimy się całemu światu, że mamy to - dodał.

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