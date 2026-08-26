Zełenski przyznał Muskowi państwowe odznaczenie

Odpowiedni dekret został już opublikowany na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy. W dokumencie zaznaczono, że Muska został odznaczony "za wybitne osobiste zasługi w ochronie ludzkiego życia i wolności oraz rozwijaniu stosunków między narodami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych”.

Dekret jest datowany na 26 sierpnia tego roku.

Ukraina używa Starlinków

Niedawno pojawiły się informacje, że Ukraina stara się o zezwolenie na użycie dronów wyposażonych w Starlink przeciwko rosyjskim wyrzutniom rakiet balistycznych znajdujących się w odległości do 200 km w głąb Rosji.

"Financial Times", powołując się na swoje źródła, napisał, że wymagałoby to zgody Elona Muska.

Drony wyposażone w technologię Starlink korzystają z sieci satelitarnej SpaceX, co pozwala im na bardziej niezawodną komunikację z operatorami na większe odległości niż w przypadku konwencjonalnych kanałów radiowych, a jednocześnie są mniej podatne na konwencjonalne zakłócenia.

Eksperci wskazują, że takie rozwiązanie byłoby bardzo przydatne w zwalczaniu rosyjskich wyrzutni rakietowych.

Starlink: Polska wraca do Europy

Niedawno pojawiła się informacja, że od 17 sierpnia polskich użytkowników internetu Starlink czekają nowe zasady korzystania z usługi za granicą. Polska została bowiem pominięta na liście państw należących do europejskiego regionu Starlinka, przez co osoby korzystające z usługi w ramach planu "W drodze – bez ograniczeń" będą musiały rejestrować zagraniczne podróże i przedstawiać dokument tożsamości.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o "pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy". Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Elona Muska o zrównanie zasad korzystania ze Starlinka za granicą dla klientów z Polski i innych państw Europy.

Okazuje się, że w sprawie nastąpił zwrot. "SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich" – poinformował w czwartek wieczorem na platformie X Krzysztof Gawkowski.

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