Nawrocki napisał do Zełenskiego. Co się znalazło w liście?

Prezydencki minister podkreśla, że w najbliższych miesiącach prezydent nie wybiera się do Kijowa. – Dialog polsko-ukraiński jest prowadzony. W ostatnim czasie było szereg spotkań z prezydentem Zełenskim. W grudniu w Warszawie, przy okazji szczytu NATO w Ankarze, były rozmowy na poziomie ministrów – mówił Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że do grudnia prezydent będzie koncentrował się na temacie G20.

Przydacz: Nawrocki napisał list do Zełenskiego

Dopytywany o list z gratulacjami z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy Przydcza zapewnił, że prezydent wystosował takie pismo do Zełenskiego.

– Potwierdzam, że taki list się pojawił. Pan prezydent życzył w nim zwycięstwa w wojnie z Rosją. Oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, żeby były coraz mniejsze, ale zależy nam na dobrych relacjach sąsiedzkich – mówił.

Przydacz dodał, że dobre relacje między krajami muszą opierać się na prawdzie historycznej. Polityk dodał, że ustawa o panteonie narodowym nie przyczyni się do poprawy stosunków między krajami. – Dziwię się stronie ukraińskiej, że brnie w ten temat, a jeszcze bardziej dziwię się braku stanowczości polskiego rządu. Być może Ukraińcy robią tak, bo są zachęcani pewnymi głosami ze strony polskiego rządu – mówił.

Ludobójstwo na Wołyniu. IPN dokonuje ekshumacji

W połowie lipca prezydent Ukrainy zadeklarował otwarcie archiwów ukraińskich tajnych służb dotyczących – jak to ujął – "tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu". Wołodymyr Zełenski zapowiedział również zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje ofiar ludobójstwa.

Zdaniem polskich historyków, w latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu ok. 100 tys. Polaków. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi na Ukrainie prace poszukiwawcze, których celem jest odnalezienie ofiar, ich identyfikacja oraz zapewnienie godnego pochówku.

Czytaj też:

Fedorow w wywiadzie dla Reutera: Ukraina stopniowo przegrywa wojnę Czytaj też:

Dlaczego pogorszyły się relacje z Ukraińcami? Polacy wskazali w sondażu