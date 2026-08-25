Fedorow w wywiadzie dla Reutera: Ukraina stopniowo przegrywa wojnę

Były minister transformacji cyfrowej, a później obrony narodowej Ukrainy udzielił wywiadu amerykańskiej agencji Reutera. Odsunięty przez Zełenskiego popularny Fedorow jest obecnie nadzieją wielu Ukraińców na zakończenie wojny.

Fedorow: Ukraina stopniowo przegrywa wojnę

– Myślę, że jesteśmy obecnie w punkcie zwrotnym, który określi naszą przyszłą trajektorię. Wygląda jednak na to, że stopniowo, powoli przegrywamy – stwierdził były minister. Dodał zarazem, że jego zdaniem nadal są "wszelkie szanse", by wygrać, ale pilnie potrzebny jest plan zakończenia wojny.

Zdaniem Fedorowa strona ukraińska nie wykorzystuje w pełni dostępnych technologii i możliwości organizacyjnych. W tym kontekście mówił o potrzebie rozwijania autonomicznych dronów wykorzystujących sztuczną inteligencję, tanich pocisków przechwytujących oraz ukraińskiego programu rakiet balistycznych. Polityk powiedział, że liczne ukraińskie przedsiębiorstwa już pracują nad tego rodzaju rozwiązaniami, ale nie ma odpowiednio skoordynowanej strategii ich wykorzystania na szeroką skalę.

Drony lądowe i powietrzne

Były minister przekonywał, że Ukraina musi opierać swoje linie na froncie na czujnikach elektronicznych, które wykrywałyby przeciwnika. Walki miałyby w większym stopniu wykonywać drony lądowe i powietrzne, ograniczając konieczność obecności żołnierzy w najbardziej zagrożonych miejscach. – Technologie, które mogłyby całkowicie zatrzymać Rosjan, już istnieją. Nie stosujemy ich jednak z powodu braku wizji – ocenił Fedorow.

Fedorow po raz kolejny otwarcie powiedział też o ogromnej korupcji, sieciach wpływów i powiązań, a także braku niezależności instytucji państwowych na rządzonej przez Wołodymyra Zełenskiego Ukrainie.

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