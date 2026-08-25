Ze słów byłego specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy Keitha Kelloga wynika, że popiera on posłanie na front walki z Rosją ukraińskich kobiet.

Kellog chce posłać kobiety z Ukrainy na wojnę z Rosją

Na pytanie, czy władze Ukrainy powinna zmobilizować kobiety do wojska, emerytowany generał porucznik Keith Kellogg odpowiedział twierdząco. – Czy uważam, że kobiety powinny zostać zmobilizowane do wojska? Moja odpowiedź brzmi: tak, ponieważ walczą one nie gorzej niż mężczyźni. Bardzo ważne jest, aby kobiety, jako część społeczeństwa, wstąpiły do służby — powiedział Kellogg.

82-letni Amerykanin dodał, że nie widzi w tym żadnego problemu ani na poziomie osobistym, ani zawodowym. – Moja żona i córka były spadochroniarkami i skakały ze spadochronem. Żona walczyła na Grenadzie, a córka — w Afganistanie. Tak więc to pytanie było, jak to się mówi, podchwytliwe. Ponieważ w pewnym sensie znaliście moją historię, więc odpowiedź brzmi: tak. Nawiasem mówiąc, właśnie dlatego moja córka tak często przyjeżdża do Ukrainy. Jest nieustraszona — oznajmił Kellogg.

Kijów: Wyłącznie dobrowolnie

Parlamentarna komisja ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu przekazała, że mobilizacja kobiet na Ukrainie nie jest przeprowadzana, przygotowywana ani rozważana.

"Nie ma żadnych inicjatyw ustawodawczych, projektów ustaw, a nawet wewnętrznych dyskusji dotyczących mobilizacji kobiet. Kobiety w Ukrainie wstępują do Sił Obronnych wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Oświadczenia poszczególnych mówców, którzy publicznie wypowiadają się na ten temat, nie odzwierciedlają rzeczywistych prac legislacyjnych ani stanowiska komisji" — czytamy w oświadczeniu.

Szef Centrum Informacji Publicznej Andrij Kowalenko podkreślił, że kobiety dołączają do armii na zasadzie dobrowolności. "Rosjanie wykorzystują obecnie ten temat dzięki niektórym naszym dziwnym ekspertom, którzy postanowili mówić o czymś, czego nie ma i nie będzie" — podkreślił Kowalenko na Telegramie.

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