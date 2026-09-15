Minister z Lewicy uderza w Nawrockiego. "Wykonuje tylko rozkazy z Nowogrodzkiej"

Spór między rządem a Pałacem Prezydenckim dotyczy m.in. ustawy o nadzwyczajnych zyskach, z której rząd chce pozyskać środki pozwalające na uruchomienie kolejnego wariantu programu CPN i dalsze obniżanie cen paliw.

Do podpisania ustawy wezwał Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Argumentował, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz wojną Rosji przeciwko Ukrainie Polsce grożą rekordowo wysokie ceny na stacjach.

– Mój gorący apel, panie prezydencie. Z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, wojny wytoczonej przez Rosję i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny paliw, takich, o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach – powiedział premier Donald Tusk. Premier zapewnił, że podpis prezydenta pozwoliłby rządowi szybko podjąć działania.

– Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie teraz złożoną ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN – zapowiedział.

Kulasek: Chcemy sprawdzić, czy będzie prezydentem wszystkich Polaków

Do sprawy odniósł się Marcin Kulasek z Lewicy, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W programie w Radiu ZET przekonywał, że wcześniejsze odsłony programu CPN pozwalały ograniczać wzrost cen paliw. – Zastosowaliśmy jako rząd program CPN, obniżek cen paliw. Chronił obywateli przed płaceniem znacznych cen paliw przez sytuację na Bliskim Wschodzie. Ale z racji ograniczeń kolejnych etapów CPN nie można było realizować z braku funduszy – powiedział.

Zdaniem Kulaska rząd znalazł inne źródło finansowania, ale przeszkodą stała się postawa prezydenta. – Znaleźliśmy inny sposób, ale pan prezydent stwierdził, że nie będzie pomagać rządowi. To tak trzeba nazwać, dlatego mamy o to żal. Chcemy sprawdzić, czy faktycznie jest, jak prezydent mówił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków – stwierdził minister.

Na koniec polityk Lewicy jeszcze mocniej zaatakował Nawrockiego, porównując jego postawę do prezydentury Andrzeja Dudy: – Na razie, tak jak poprzednik, wykonuje tylko rozkazy z Nowogrodzkiej.

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