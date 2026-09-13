Elon Musk, symulacja życia i totalna władza

Wielu ekspertów w dziedzinie AI uważa, że niekontrolowany rozwój systemów sztucznej inteligencji może doprowadzić cywilizację na skraj zagłady. Takie tezy prezentują zarówno badacze z Polski, jak i z innych krajów świata, przede wszystkim z wiodących w obszarze rozwoju tych technologii Stanów Zjednoczonych. Scenariusze katastroficzne są różne. W niektórych AI zachowuje się tak jak w „Terminatorze”, dążąc do fizycznej zagłady ludzkości przy użyciu broni nuklearnej; w innych, jak w „Matrixie”, wykorzystując ludzi jak niewolników. Jeszcze inne prognozy wskazują, że zaawansowane systemy sztucznej inteligencji będą raczej przejmować kontrolę nad systemem finansowym, medialnym i gospodarczym, aż do momentu, w którym ludzie utracą jakikolwiek wpływ na świat, w którym żyją.

Czy żyjesz w symulacji?

Kilka lat temu przed katastrofą związaną z AI przestrzegał również Elon Musk, obecnie najbogatszy człowiek świata, kierujący wieloma firmami wykorzystującymi i rozwijającymi sztuczną inteligencję. W marcu 2023 r. wraz z tysiącem ekspertów podpisał apel o wprowadzenie półrocznego moratorium na badania nad AI.