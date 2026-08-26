Zełenski podziękował Nawrockiemu. Pisze o "wspólnej przyszłości w UE i NATO"

Prezydent Karol Nawrocki napisał list gratulacyjny do Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy – przekazał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Zełenski podziękował Nawrockiemu

Zełenski wyraził wdzięczność i zwrócił się do Nawrockiego za pośrednictwem X. Polityk podziękował za gratulacje z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy. "Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji" – podkreślił.

"Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami — z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO" – dodał.

Dobre relacje tylko na prawdzie historycznej

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział, że prezydent życzył w liście zwycięstwa w wojnie z Rosją. – Oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, żeby były coraz mniejsze, ale zależy nam na dobrych relacjach sąsiedzkich – zaznaczył.

Przydacz dodał, że dobre relacje między krajami muszą opierać się na prawdzie historycznej. Polityk dodał, że ustawa o panteonie narodowym nie przyczyni się do poprawy stosunków między krajami. – Dziwię się stronie ukraińskiej, że brnie w ten temat, a jeszcze bardziej dziwię się braku stanowczości polskiego rządu. Być może Ukraińcy robią tak, bo są zachęcani pewnymi głosami ze strony polskiego rządu – mówił.

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