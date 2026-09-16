Patrioty dla Ukrainy. Polska przekaże kolejne uzbrojenie

Polska planuje przekazać Ukrainie kilka pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot – wynika z informacji "Rzeczpospolitej" uzyskanych w kręgach rządowych i wojskowych.

Chodzi o niewielką liczbę rakiet, a nie o dużą dostawę. Informacje te potwierdził pośrednio dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak, który zaznaczył, że przekazanie pocisków mieści się w ramach wcześniej ustalonej, niejawnej liczby.

– Moim zdaniem moglibyśmy przekazać sprzęt poradziecki, który ciągle jest w naszym użytkowaniu, a który mógłby być bardzo przydatny dla Ukrainy, nawet jeśli wymaga remontu generalnego. Musimy być świadomi, że także taki sprzęt jest wykorzystywany do walki w interesie Polski – dodał gen. Nowak w rozmowie z gazetą.

Ile Polska przekaże pocisków? MON nie chce ujawnić

Sprawa pocisków do systemu Patriot budzi olbrzymie emocje, a większość Polaków – jak dowodzą badania – nie chce oddawać Ukrainie cennego uzbrojenia. Szczególne emocje budzi fakt, że przekazanie pocisków następuje w sytuacji, gdy premier Donald Tusk ostrzega, że Rosja bezpośrednio zagraża polskiemu bezpieczeństwu i planuje eskalować konflikt z państwami NATO.

Kontrowersje wzmaga również fakt, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie ujawnia szczegółów kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy, powołując się na ochronę informacji niejawnych. Resort potwierdził jednak, że przygotowywane jest kolejne wsparcie i ma ono obejmować sprzęt, który nie jest już potrzebny polskiej armii lub zbliża się do końca okresu użytkowania, ale nadal może być przydatny na Ukrainie. Szczegóły dotyczące konkretnych rodzajów uzbrojenia pozostają niejawne.

Planowana donacja jest elementem szerszej polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kilka miesięcy temu Polska przekazała Kijowowi pięć pocisków PAC-3 MSE do systemu Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz argumentował wówczas, że zwalczanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą może zwiększać bezpieczeństwo Polski, ponieważ ogranicza ryzyko dotarcia ich do polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie podkreślał, że przekazywanie uzbrojenia nie może osłabiać polskich zdolności obronnych.

Polska dysponuje obecnie 16 wyrzutniami Patriot i ma zakontraktowane około 200 pocisków PAC-3 MSE, a część z nich nie została jeszcze nawet dostarczona.

Czytaj też:

Wicepremier leci do USA. Nieoficjalnie: Spotka się z szefem Pentagonu