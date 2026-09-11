Tysiące rakiet dla polskiego wojska. Podpisano gigantyczną umowę

Podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Agencja Uzbrojenia oraz Mesko S.A. zawarły pierwszą umowę wykonawczą dotyczącą dostaw kilku tysięcy pocisków oraz mechanizmów startowych do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.

To pierwszy kontrakt wykonawczy wynikający z rekordowej umowy ramowej podpisanej 24 sierpnia 2026 roku pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, a spółką Mesko. Wartość umowy ramowej wynosi 8 mld zł.

Realizacja kontraktu będzie finansowana w ramach programu SAFE.

Tusk: Mówimy to z wielką dumą

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył premier Donald Tusk. Szef rządu zwrócił uwagę na gospodarczy wymiar inwestycji w bezpieczeństwo i obronność. Według premiera zwiększone wydatki na ten sektor przekładają się także na rozwój krajowego przemysłu.

– Współpracując ze wszystkimi partnerami zagranicznymi, nie zapominamy o tym, że SAFE, że nasze pieniądze, pieniądze polskich podatników, środki europejskie, a nawet środki amerykańskie służą rozwojowi także polskiej gospodarki – mówił.

Premier podkreślił, że współpraca z zagranicznymi partnerami nie oznacza rezygnacji ze wspierania krajowego przemysłu.

– Dzisiaj z wielką dumą mówimy o tym, co dzieje się w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dzięki programowi SAFE miliardy euro, dolarów i złotych płyną do polskiego przemysłu. Dzięki programowi SAFE polski Piorun stał się towarem eksportowym – Łotwa, Litwa i Norwegia zakupią Pioruny za duże pieniądze– dodał premier.

Donald Tusk mówił o rocznicy zamachów z 11 września: Jeden za wszystkich

W swoim wystąpieniu premier nawiązał do przypadającej 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Przypomniał, że w wyniku ataków życie straciło blisko 3 tys. osób, wśród nich obywatele Polski: Józef Grzelak, Scott Kopytko, Bill Krukowski, Alan Tarasiewicz i Stanley Smagała.

Premier zaznaczył, że zamachy były ogromnym doświadczeniem dla całego świata zachodniego. Podkreślił również, że dramatyczne wydarzenia sprzed 25 lat pozostawiły trwały ślad w pamięci i emocjach ludzi na całym świecie. Jego zdaniem 11 września był także próbą solidarności oraz trwałości współpracy państw Zachodu.

– Zasada „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” musi pozostać fundamentem naszej wspólnoty. Dziś jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził.

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