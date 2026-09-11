Groził, że zabije Tuska. Policja zatrzymała 52-latka

Mężczyzna zamieszczał w internecie wpisy, w których groził szefowi rządu pozbawieniem życia. Zawiadomienie w tej sprawie złożył sam premier.Na niepokojące publikacje w mediach społecznościowych funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa natrafili w sierpniu. Groźby były publikowane na Facebooku z prywatnego konta należącego do 52-letniego mieszkańca Oławy. Informację o sprawie przekazał nadkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po wykryciu wpisów policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich publikację. Funkcjonariusze potwierdzili, że konto, z którego zamieszczano groźby, należało do mieszkańca Oławy. Następnie wykonano niezbędne czynności procesowe, w tym przyjęto zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosek o ściganie sprawcy.

Zatrzymanie na wniosek premiera

Policja przypomniała, że w przypadku tego rodzaju czynu postępowanie jest prowadzone na wniosek osoby pokrzywdzonej. W omawianej sprawie taki wniosek został podpisany przez Donalda Tuska.

Śledczy przez kolejne tygodnie zabezpieczali i analizowali materiał dowodowy oraz wykonywali czynności pozwalające dokładnie ustalić okoliczności zdarzenia. Jak zaznaczył rzecznik dolnośląskiej policji, zatrzymanie nie było spontaniczną reakcją wyłącznie na podstawie internetowych wpisów, lecz wynikiem przeprowadzonego postępowania.

Do zatrzymania 52-latka doszło 7 września w jego domu w Oławie. Podczas czynności mężczyzna nie przedstawił racjonalnego wyjaśnienia swojego zachowania ani powodów publikowania gróźb.

Podejrzany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Zgromadzone przez śledczych dowody są obecnie szczegółowo analizowane w ramach prowadzonego postępowania.

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