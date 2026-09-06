Hołownia w rządzie? Wyniki sondażu dają do myślenia

Niewykluczone, że już we wrześniu dojdzie do rekonstrukcji rządu. Od wielu tygodni spekuluje się o ewentualnej nominacji dla Szymona Hołowni. Radio Zet podało, że były przewodniczący Polski 2050 mógłby zostać ministrem bez teki, odpowiedzialnym za "bezpieczeństwo informacyjne". Do jego zadań należałaby poprawa komunikacji rządu i walka z dezinformacją. Część kompetencji pokrywałaby się więc z obszarami, którymi obecnie zajmują się rzecznik prasowy gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka oraz wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 Hołownia został zapytany o medialne doniesienia na temat objęcia przez niego funkcji wicepremiera. – Nie było takiej propozycji, nie było rozmów o tym, jest dużo plotek, jest dużo pogłosek. Oczywiście jeżeli będzie taka wola polityczna i koalicjantów, i mojego ugrupowania, i wreszcie moja, to ja jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje – powiedział. – Nie zabiegam o to, nie proszę o to, nie załatwiam sobie tego, natomiast jeżeli to się zepnie w projekt, w całość, to oczywiście nie odmówię – podkreślił.

Hołownia w rządzie? Polacy zabrali głos

Portal rp.pl opublikował wyniki sondażu SW Research, w którym respondentów zapytano, czy chcieliby, aby Szymon Hołownia wszedł do rządu Donalda Tuska. Sam zainteresowany nie ma powodów do radości. "Tak" odpowiedziało 23,6 proc. badanych, podczas gdy odpowiedzi "nie" udzieliło aż 53,2 proc. ankietowanych. 23,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Największe poparcie dla jego wejścia do rządu odnotowano w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (28 proc.), a najmniejsze w miastach liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (18 proc.) – wskazał Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Sondaż przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

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