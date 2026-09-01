Hołownia wejdzie do rządu? Pojawił się nowy scenariusz

Niewykluczone, że już we wrześniu dojdzie do rekonstrukcji rządu. Od wielu tygodni spekuluje się o ewentualnej nominacji dla Szymona Hołowni. Do tej pory mówiło się, że były przewodniczący Polski 2050 mógłby zostać wicepremierem, a także zastąpić Martę Cienkowską na stanowisku ministra kultury i dziedzictwa narodowego lub objąć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, którym obecnie kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pojawił się jednak nowy scenariusz. Według doniesień Radia Zet, Hołownia mógłby zostać ministrem bez teki, odpowiedzialnym za "bezpieczeństwo informacyjne". Do jego zadań należałaby poprawa komunikacji rządu i walka z dezinformacją. Część kompetencji pokrywałaby się więc z obszarami, którymi obecnie zajmują się rzecznik prasowy gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka oraz wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Hołownia w rządzie? "Entuzjazmu nie ma"

Pomysł dołączenia Hołowni do rządu krytykują politycy Koalicji Obywatelskiej. – Nie ma wielu fanów, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Biejat i Hołownia natyrali się dzień i noc, żeby wygrał Nawrocki. To dość powszechne przekonanie, że Hołownia to ktoś, kto nie pomaga. Entuzjazmu wewnątrz partii na pewno nie ma. Sporo za uszami ma to towarzystwo – powiedział Radiu Zet jeden z parlamentarzystów KO.

– Najważniejsze, żeby sam dokładnie wiedział, czego chce w polityce, bo nie zawsze tak było. Mało się tym ekscytujemy – stwierdził inny rozmówca, także związany z ugrupowaniem Donalda Tuska.

– Z panem marszałkiem było już wiele zwrotów akcji i nie wiem, co jeszcze spektakularnego może wiązać się z jego karierą polityczną. Dlatego patrzę na to z dystansem. W czasie kariery pana marszałka spektakularne zwroty się zdarzały, więc zakładam, że mogą nastąpić kolejne – skomentował poseł KO Witold Zembaczyński.

Zmiany mogą nastąpić także w klubie parlamentarnym Polski 2050 i to już na początku września. Szymon Hołownia miałby zastąpić Pawła Śliza na stanowisku przewodniczącego.

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