Müller: PiS nigdy więcej nie będzie rządziło samodzielnie

Eurodeputowany Rozwój Plus (wcześniej PiS) gościł w czwartek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Wśród tematów rozmowy prowadzonej przez Marcina Fijołka była m.in. sytuacja na polskiej scenie politycznej, między innymi w kontekście ewentualnej szerokiej formuły koalicyjnej obecnej opozycji po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Sondaże od długiego czasu pokazują, że Koalicja Obywatelska nie będzie miała z kim utworzyć w przyszłej kadencji rządu, za to ugrupowania określane jako prawicowe i centroprawicowe, arytmetycznie będą miały taką możliwość. Potwierdza to także najnowsza ankieta.

Mateusz Morawiecki cały czas jest politycznie bardzo aktywny, a przedstawiciele Rozwój Plus wskazują, że w całej konstelacji będzie liczyło się także ich ugrupowanie. Nie jest jednak tajemnicą, że stosunki personalne między częścią polityków PiS i Rozwoju cechują się obecnie silnym antagonizmem. Ponadto, oba te środowiska nie palą się do współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w sondażach notuje 6-10 procent poparcia.

Müller: Mówię kolegom z PiS, przestańcie atakować Rozwój Plus

– Potrzeba silnych ugrupowań, które wejdą w koalicję. I jeżeli Rozwój Plus nie osiągnie dobrego wyniku wyborczego, to Donald Tusk dalej będzie rządził. I to mówię kolegom z Prawa i Sprawiedliwości: przestańcie w taki sposób nas atakować, bo bez silnego Rozwoju Plus Donald Tusk dalej będzie rządził – powiedział Müller.

Jego zdaniem obecny poziom poparcia sondażowego dla partii Jarosława Kaczyńskiego "udowadnia, że PiS już nigdy więcej nie będzie rządziło samodzielnie. – Ludzie mają dosyć tej formuły funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że PiS poszedł w radykalizm i poszedł w taką stronę, która odda Donaldowi Tuskowi kolejną kadencję – wyraził swoją opinię współpracownik byłego premiera.

Nazwa partii Morawieckiego. Jest dylemat

Pytany o nazwę przyszłej partii, jaka zostanie założona na bazie stowarzyszenia Rozwój Plus, polityk przyznał, że nie została ona jeszcze wybrana.

– Faktycznie tu jest pewien dylemat, ponieważ okoliczności powstania naszego stowarzyszenia i de facto ruchu politycznego były takie, że ta nazwa nie miała być nazwą docelową, a jaka będzie, to jeszcze zobaczymy. Pamiętajmy, że ten ruch polityczny się kształtuje. To nie są tylko byli politycy PiS, ale też samorządowcy, którzy do nas dołączają. Musimy tutaj ze wszystkimi to przedyskutować – stwierdził Piotr Müller.

Europoseł powiedział, że do Rozwój Plus systematycznie dołączają kolejni politycy. Wskazał m.in. na radnych. Jak przekonywał, osoby te liczą, że Donald Tusk przestanie być premierem. – Będzie więcej takich przypadków. Lada moment chociażby w regionie słupskim kolejni radni przejdą do Rozwoju Plus w innych regionach kraju. Dużo takich osób się do nas zgłasza i to robią – twierdził.

Prowadzący powiedział, że głównym zarzutem wobec ugrupowania Morawieckiego jest "rozbieranie PiS" z radnych, samorządowców oraz posłów. – Do nas zgłaszają się zarówno radni byli Prawa i Sprawiedliwości, jak i niezależni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, wójtowie, którzy nigdy by do PiS-u nie przyszli – odparł Müller.

Pakt senacki

Polityk podtrzymał wcześniej wyrażane stanowisko, że Rozwój Plus jest zainteresowany uczestnictwem w pakcie senackim pod patronatem prezydenta. Jak zaznaczył, byłby to scenariusz optymalny, natomiast do Sejmu formacja planuje startować samodzielnie.

W obecnej sytuacji jednomandatowa ordynacja w wyborach do Senatu powoduje, że dwie Konfederacje i PiS, a być może jako kolejny człon – prawdopodobna partia Mateusza Morawieckiego, byłyby faworytem do zdobycia większości w Senacie. Z kolei ich samodzielne starty w zasadzie gwarantowałyby wygraną obozu Donalda Tuska, skupiającego kandydatów formacji lewicowych i centrolewicowych.