Nowy sondaż. KO z dużą przewagą nad PiS, ale bez większości w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska wygrałaby je z dużą przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością, ale nie byłaby w stanie utworzyć rządu – wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. W Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań.

KO zanotowała największy wzrost spośród wszystkich partii ujętych w badaniu (o 2,9 pkt proc. w porównaniu z pomiarem w sierpniu) i obecnie może liczyć na 30,2 proc. poparcia.

Na drugim miejscu, ze stratą ponad 10 pkt proc., znalazło się PiS z wynikiem na poziomie 19,2 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.).

Ponad 15 proc. dla Konfederacji

Trzecią pozycję w zestawieniu zajęła Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 15,1 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1 pkt proc.

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze trzy ugrupowania. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna otrzymała w sondażu 6,8 proc., co oznacza spadek o 1,6 pkt proc. Tuż za nią plasuje się Lewica, na którą zamierza zagłosować 6,6 proc. pytanych (spadek o 0,5 pkt proc.), a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który może liczyć na 6 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazła się partia Razem, którą poparło 4 proc. respondentów (wynik bez zmian w stosunku do poprzedniego badania). Do Sejmu nie weszłyby również formacje tworzące obecnie koalicję rządzącą – Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc., wzrost o 0,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 (0,5 proc., spadek o 0,3 pkt proc.).

Odsetek osób niezdecydowanych, które wybrały odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", wyniósł 7,9 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.).

KO bez szans na większość

Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 189 posłów, natomiast Lewica – 25. Oznacza to łącznie 214 mandatów dla partii koalicji rządzącej – o 17 mniej niż potrzeba do uzyskania większości.

Ugrupowania opozycyjne mogłyby liczyć łącznie na 246 mandatów, z czego PiS przypadłoby 113 miejsc w Sejmie, Konfederacji – 85, Konfederacji Korony Polskiej – 27, a Rozwojowi Plus – 21.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 4-6 września 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób zadeklarowanych do udziału w wyborach. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności wynoszącym 0,95. Wyniki porównano z poprzednim badaniem zrealizowanym w dniach 21-23 sierpnia 2026 r.

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