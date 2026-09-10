Kogo najbardziej obciąża afera Zondacrypto? Jasne wskazanie w sondażu

"Które z ugrupowań są pana/i zdaniem najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zondacrypto?" – zapytali pracownicy IBRiS w najnowszym sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej". "Ankieter czekał na spontaniczną odpowiedź respondenta, można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, przez co – to ważne – odpowiedzi nie sumują się do 100 proc." – zastrzegł dziennik.

Ponad połowa badanych (53 proc.) jako pierwsze wymieniła Prawo i Sprawiedliwość. 24,8 proc. pytanych wskazało Konfederację, a 22,2 proc. – Koalicję Obywatelską. Pozostałe partie miały śladowe wskazania, np. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wymieniło jedynie 7,1 proc. uczestników sondażu. Odpowiedzialnego za aferę Zondacrypto nie potrafiło wskazać aż 25,9 proc. respondentów.

Nawet wyborcy opozycji wskazali PiS

Wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Razem) 41,4 proc. wskazało partię Jarosława Kaczyńskiego jako środowisko najbardziej obciążone aferą Zondacrypto. Niewiele więcej, bo 49 proc. wyborców opozycji wymieniło Koalicję Obywatelską. "Odwrotnie tego mechanizmu nie widać – aż 86 proc. głosujących na koalicję rządzącą wskazuje PiS, a tylko 1 proc. – KO" – wynika z badania zleconego przez gazetę "Rzeczpospolita".

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-5 września metodą CATI na próbie 1068 osób.

Afera wpłynie na wynik wyborów?

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowanych zapytano, czy afera Zondacrypto wpłynie na wynik wyborów parlamentarnych w 2027 r.

51 proc. respondentów twierdzi, że tak. 27 proc. badanych uważa, że afera Zondacrypto nie wpłynie na wynik przyszłorocznych wyborów. Pozostałe 22 proc. pytanych nie ma zdania na ten temat. Sondaż wykonano w dniach 1-2 września na grupie 1008 osób.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Wcześniej media informowały, że z tzw. hot walleta, czyli internetowego portfela giełdy, w krótkim czasie wytransferowano znaczne aktywa. Saldo Bitcoina miało spaść aż o 99,7 proc., a środki warte ponad 21 mln dolarów trafić na zagraniczne platformy.

Prokuratura zaczęła wówczas badać m.in. podejrzenia oszustwa znacznej wartości, prania pieniędzy oraz działania na szkodę wierzycieli w sytuacji grożącej spółce niewypłacalnością. Postępowanie zostało następnie połączone ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, poprzedniczki Zondacrypto. Śledztwo prowadzi teraz katowicka delegatura Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

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