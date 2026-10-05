Biskup w asyście policji. Parafianie otoczyli kościół

W niedzielę wieczorem przed kościołem św. Wawrzyńca w Grojcu (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) zebrały się setki wiernych protestujących przeciwko odwołaniu miejscowego proboszcza, ks. Józefa Zborka. W tym czasie biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel rozmawiał w przykościelnej sali z radą parafialną. Spotkanie trwało aż dwie i pół godziny i – według relacji kurii – przebiegło w spokojnej atmosferze.

"Po spotkaniu Ksiądz Biskup przeszedł do kościoła, gdzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Ks. Wikariusz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem wszystkim licznie zebranym. Ks. Biskup podszedł do mikrofonu przy ołtarzu. Podziękował za modlitwę. Nie zdążył powiedzieć nic więcej, ponieważ do kościoła wtargnął agresywny tłum osób wykrzykujących przekleństwa" – opisano w komunikacie, który pojawił się na stronie diecezji.

"W celu uniknięcia zbezczeszczania świątyni i ratowania swojego bezpieczeństwa Ksiądz Biskup z kilkoma kapłanami poszedł do zakrystii kościoła i chciał wyjść na zewnątrz. Tam spotkał kolejny tłum agresywnych osób. Zaczęli krzyczeć, przeklinać, ciągnąć za ręce (...). Wepchnęli grupę kapłanów z Księdzem Biskupem z powrotem do kościoła. Tam odgrodzono drogę grupie kapłanów" – relacjonowano.

Biskup ewakuowany w eskorcie policji

Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, w tym policyjni negocjatorzy z Krakowa. Kuria podkreśliła, że biskup w asyście policjantów wyszedł do zgromadzonych przed kościołem i wyjaśnił, że decyzja o odwołaniu proboszcza została potwierdzona przez Stolicę Apostolską i jest ostateczna. Powołując się na ochronę prywatności ks. Józefa Zborka, nie chciał poinformował o przyczynach odwołania.

Około godz. 1:00 w nocy biskup wraz ze swoimi współpracownikami został ewakuowany w eskorcie policji.

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Ks. Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu – jak podała kuria – "stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu". Nie wiadomo jednak, czego dotyczyły.

Kapłan odwołał się do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej. Dykasteria ds. Duchowieństwa potwierdziła słuszność decyzji biskupa, a postępowanie zostało definitywnie zakończone na mocy decyzji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Ks. Józef Zborek był proboszczem parafii w Grojcu od 1997 r.

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