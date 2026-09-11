Trump: Nie wierzę w słowo "żałuję". Zrobiłbym dokładnie to samo

Prezydent USA udzielił wywiadu stacji Fox News. Donald Trump został zapytany, czy nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Polityk zaprzeczył.

– Nie wierzę w słowo "żałuję". Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo – stwierdził.

Trump odrzucił także sugestie, że część elektoratu Republikanów jest rozczarowana trwającym konfliktem i jego ekonomicznymi konsekwencjami.

– Nie sądzę, aby byli zdemoralizowani. Sądzę, że są bardzo dumni z faktu, że nie pozwalam, aby Iran miał broń nuklearną – powiedział.

Trump powtórzył również wygłoszoną w tym tygodniu opinię, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po zbliżających się wyborach do Kongresu. Jego zdaniem, władze w Teheranie próbują wpłynąć na wynik głosowania.

Przypomnijmy, że ataki na Iran, które rozpoczęły się pod koniec lutego br. i według prezydenta USA Donalda Trumpa miały trwać kilka tygodni, ciągną się już ponad pół roku, a perspektyw na zakończenie konfliktu nie widać.

Trump szykuje się na porażkę?

Jared Kushner, zięć i jeden z najbardziej zaufanych doradców prezydenta USA, odbył dyskretne spotkanie z Hakeemem Jeffriesem, liderem demokratów w Izbie Reprezentantów. Jeśli jego partia wygra wybory, Jeffries może zostać nowym spikerem Izby.

O prywatnym spotkaniu na Manhattanie jako pierwszy poinformował "The New York Times". Informacje o rozmowie potwierdziły następnie źródła NBC News. Do spotkania miało dojść w miejscu udostępnionym przez wspólnego znajomego Kushnera i Jeffriesa.

Biały Dom i biuro lidera demokratów nie komentują oficjalnie rozmów. Według medialnych ustaleń ich tematem były jednak najważniejsze kwestie społeczno-gospodarcze, w tym polityka mieszkaniowa, imigracja i rosnące koszty życia. Rozmawiano również o potencjalnych obszarach przyszłej współpracy.

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