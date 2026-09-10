Melania Trump przyjedzie do Polski? Nawrocka ujawnia

W marcu tego roku, z inicjatywy Pierwszej Damy USA odbyła się konferencja "Be Best. Fostering the Future Together" – "Wspólnie Kształtujemy Przyszłość". W wydarzeniu wzięła udział Marta Nawrocka. Jak ujawniła żona polskiego prezydenta, kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w Polsce.

– Byłam podekscytowana, na pewno. Pani Melania zaprosiła wszystkie pierwsze damy do Waszyngtonu na szczyt i rozmawiałyśmy o przyszłości młodego pokolenia wśród nowych technologii. Tam też poznałam więcej pań prezydentowych oraz panów, małżonków. To ciepła osoba, zainspirowała tym wydarzeniem inne prezydentowe, bo w Turcji też się odbyło takie spotkanie. Jesienią też będzie takie w Polsce – powiedziała Nawrocka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Zaproszenia otrzymają małżonki europejskich przywódców. Pierwsza Dama dodała, że jedno zostanie również wysłane do Waszyngtonu do Melanii Trump.

– Będziemy rozmawiać o przyszłości, bezpieczeństwie dzieci w sieci, hejcie, zagrożeniach, ale też pozytywnych, edukacyjnych aspektach, dodając: "w tych czasach bardzo ważne jest, by o tym rozmawiać, edukować, by rodzice też bardziej kontrolowali swoje dzieci".

Spotkanie w Waszyngtonie

Marcowe spotkanie odbyło się w siedzibie Departamentu Stanu USA i zgromadziło małżonków przywódców z kilkudziesięciu krajów. Wśród uczestników byli także przedstawiciele dużych firm technologicznych, m.in. Microsoft, Meta i OpenAI. Tematem wydarzenia była edukacja oraz wyzwania związane z rozwojem nowych technologii.

Podczas inauguracji Melania Trump podkreśliła znaczenie inicjatywy. – Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom tego, czego potrzebują, aby odnieść sukces w tym szybko zmieniającym się świecie – powiedziała.

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