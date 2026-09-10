Co szykuje Iran? Podejrzana aktywność w okolicach ośrodka nuklearnego

Szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że agencja nie przeprowadziła jeszcze inspekcji wewnątrz kompleksu, jednak zdjęcia satelitarne wskazują na nową aktywność w tym miejscu.

– Istnieją pewne oznaki wskazujące na ruch wokół tego miejsca budowy. Nie dysponujemy jednak żadnymi konkretnymi informacjami na temat działań, które mogą tam mieć miejsce – przekazał.

Pickaxe. Nuklearna twierdza Iranu ukryta w górach

Pickaxe Mountain (Góra Kilofów), znana w Iranie jako Kolang, znajduje się około 1,5 km na południe od głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz. Po eksplozjach w Natanz w 2020 r. Iran miał rozpocząć budowę podziemnych tuneli w masywie górskim.

Według Grossiego irańskie władze deklarowały wówczas, że wirówki do wzbogacania uranu zostaną umieszczone wewnątrz góry, aby stworzyć obiekt trudny do zniszczenia w wyniku ataku.

W środę (9 września) Rada Gubernatorów MAEA przyjęła rezolucję kierującą sprawę Iranu do Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z zarzutami naruszania przez Teheran zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

W ostatnich dniach uwagę na Górę Kilofów zwracał prezydent USA Donald Trump. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone obserwują "pewną aktywność" przy Pickaxe i ostrzegł Iran przed podejmowaniem działań, które mogłyby doprowadzić do kolejnych ataków.

Wojna dwunastodniowa i wzbogacony uran

W czerwcu 2025 r., w czasie tzw. wojny dwunastodniowej, Izrael i Stany Zjednoczone zbombardowały ośrodki związane z irańskim programem nuklearnym (Fordo, Natanz, Isfahan) według Trumpa całkowicie je niszcząc, czemu zaprzecza reżim w Teheranie.

Eksperci szacują, że Iran posiada ponad 400 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. i blisko 200 kg uranu wzbogaconego do 20 proc. Ma być przechowywany w specjalnych pojemnikach przypominających butle do nurkowania.

Wzbogacony uran zawiera znacznie większą ilość izotopu 235U niż uran występujący naturalnie. Nisko wzbogacony uran jest używany w reaktorach jądrowych, natomiast wysoko wzbogacony uran jest kluczowym elementem broni atomowej.

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