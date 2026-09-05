Czy Polska jest bezpiecznym krajem? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano: "Czy Polska jest obecnie krajem bezpiecznym, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową?".

Polska bezpiecznym krajem? Większość Polaków w sondażu tak uważa

Łącznie 73,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, w tym odpowiedź "raczej tak" wskazało 53,1 proc., a opcję "zdecydowanie tak" wybrało 20,3 proc. ankietowanych.

Łącznie 20,4 proc. Polaków uważa, że Polska nie jest krajem bezpiecznym, z czego Odpowiedź "zdecydowanie nie" zaznaczyło 10,5 proc. badanych, a odpowiedź "raczej nie" – 9,9 proc. respondentów.

6,2 proc. uczestników sondażu nie ma zdania na ten temat.

Jak myślą wyborcy rządu i wyborcy opozycji?

Wśród wyborców koalicji rządowej (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica), 83 proc. badanych twierdzi, że Polska jest krajem bezpiecznym, z czego 28 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 55 proc. "raczej tak". 11 proc. wyborców rządu uważa, że Polska nie jest bezpieczna (4 proc. raczej nie i 7 proc. zdecydowanie nie). 6 proc. nie ma zdania.

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Razem), łączna liczba odpowiedzi pozytywnych to 69 proc., w tym 12 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 57 proc. – "raczej tak". Brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje 22 proc. sympatyków opozycji (10 proc. raczej nie i 12 proc. zdecydowanie nie). 9 proc. nie ma na ten temat zdania.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-23 sierpnia 2026 roku, metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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