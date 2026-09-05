Reparacje wojenne od Niemiec. Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu rp.pl, ankietowanych zapytano, czy Polska powinna ubiegać się o reparacje wojenne od Niemiec.

Reparacje wojenne od Niemiec. Jest sondaż

46,9 proc. badanych odpowiedziało, że tak.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 32,5 proc. respondentów.

20,6 proc. Polaków nie ma zdania w sprawie reparacji od Niemiec.

Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu, zauważył, że najczęściej zwolennikami ubiegania się o reparacje są osoby w wieku 35–49 lat (55 proc.), a najrzadziej osoby do 24. roku życia (31 proc.). Wśród ankietowanych w grupie wiekowej 18-24 przeciwników ubiegania się o reparacje (43,1 proc.) jest więcej niż zwolenników – w każdej innej grupie wiekowej liczba zwolenników ubiegania się o reparacje jest większa, niż przeciwników takiego działania.

Nawrocki na Westerplatte apelował o reparacje od Niemiec

Prezydent Karol Nawrocki na Westerplatte podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaapelował do kanclerza Niemiec o załatwienie sprawy reparacji.

Karol Nawrocki zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego, by załatwić sprawę reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej – jak mówił – "z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale i z myślą o przyszłości".

Prezydent podkreślił, że "prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy; żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów; abyśmy dostali to, co nam się należy".

– Wzywam też z Westerplatte, z serca się zwracam, do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnictw w polskim parlamencie, do narodu polskiego. Bądźmy razem w tym dziele – mówił podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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