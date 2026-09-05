Reparacje jako sprawa polskiej racji stanu

Są takie momenty, kiedy historia przestaje być wyłącznie pamięcią o przeszłości i zaczyna wpływać na politykę przyszłości. 1 września 2026 r. jest jednym z takich momentów.

Na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego, apelując o rozwiązanie kwestii reparacji i zadośćuczynienia. Co ważne, nie ograniczył tego żądania do historycznej sprawiedliwości. Powiązał je z przyszłością Polski, wskazując, że środki uzyskane w ramach zadośćuczynienia mogłyby zostać przeznaczone na polskie siły zbrojne i przemysł obronny.

To przesuwa debatę na zupełnie inny poziom.

Reparacje przestają być wyłącznie rachunkiem za przeszłość. Mogą stać się elementem rozmowy o bezpieczeństwie Polski, jej pozycji w Europie i odpowiedzialności sojuszniczej.

I właśnie dlatego potrzebujemy dziś czegoś więcej niż kolejnego apelu.

Potrzebujemy strategii.

Westerplatte: nie tylko pamięć, lecz zobowiązanie

Wystąpienie prezydenta Nawrockiego było mocne nie tylko dlatego, że ponownie postawił kwestię reparacji. Istotniejsze było wskazanie ich związku z przyszłością państwa.

Polska, która w 1939 r. została zaatakowana przez Niemcy i Związek Sowiecki, osiemdziesiąt siedem lat później jest państwem NATO, członkiem Unii Europejskiej i jednym z najważniejszych państw wschodniej flanki Sojuszu.

To fundamentalna zmiana.

Polska nie występuje dziś jako państwo pokonane, proszące o pomoc. Występuje jako państwo, które chce rozliczyć konsekwencje największej katastrofy w swojej nowożytnej historii i jednocześnie budować własną siłę.

Prezydent mówi więc o reparacjach nie tylko w imię przeszłości. Mówi o nich z myślą o przyszłości.

To właśnie ten element powinien zostać rozwinięty przez polską politykę zagraniczną.

Dębski: problemu nie da się zamknąć deklaracją

Warto w tym miejscu przypomnieć stanowisko prof. Sławomira Dębskiego, który w debacie na Kanale Zero we wrześniu 2024 i 1 września 2026 r. przedstawił jednoznaczne stanowisko w sprawie reparacji.

W materiale zatytułowanym „Prof. Dębski o reparacjach: konieczna presja na polityków. Niech nie myślą, że temat jest zamknięty” i „Dyplomatyczna porażka Polski. Tusk i Sikorski odpuścili reparacje”. Dębski argumentował, że reparacje należą się Polsce bezwarunkowo. Jednocześnie wskazywał na konieczność wywierania presji na polityków, aby nie traktowali sprawy jako zamkniętej.

Dębski mówił o niemieckiej polityce historycznej prowadzonej również po to, aby kwestia reparacji nie doprowadziła do realnego rozliczenia. Sam tytuł programu – „Niemcy prowadzą politykę historyczną, by nie dać nam reparacji” – dobrze oddawał kierunek jego argumentacji.

Jeszcze ważniejsze jest to, że Dębski nie sprowadza problemu do moralnego apelu.

Jego wcześniejsza argumentacja opiera się na politycznej logice: jeżeli państwo chce osiągnąć określony rezultat, musi posiadać roszczenie, konsekwentnie je podtrzymywać i stworzyć warunki, w których druga strona będzie musiała się do niego odnieść.

To jest lekcja, którą Polska powinna wyciągnąć.

Nie wystarczy przypominać Niemcom, co wydarzyło się w 1939 r.

Nie wystarczy publikować kolejne raporty.

Nie wystarczy organizować rocznic.

Nie wystarczy również deklaracja prezydenta.

Potrzebny jest proces.

Najważniejsza zmiana: reparacje jako instrument przyszłości

Właśnie tutaj propozycja Nawrockiego może otworzyć nową przestrzeń.

Jeżeli reparacje miałyby zostać przeznaczone na rozwój polskiego przemysłu obronnego i wzmocnienie armii, otrzymujemy zupełnie inną narrację niż klasyczne „Niemcy mają zapłacić za II wojnę światową”.

Nowa narracja brzmi:

Europa Zachodnia współfinansuje bezpieczeństwo państwa, które zostało zniszczone przez niemiecką agresję, a dziś stoi na pierwszej linii obrony Europy przed rosyjskim imperializmem.

To jest argument, który można przedstawić nie tylko w Warszawie i Berlinie.

Można go przedstawić w Waszyngtonie.

Można go przedstawić w Brukseli.

Można go przedstawić w Londynie.

Można go przedstawić wszystkim państwom NATO.

I właśnie dlatego sprawa reparacji powinna zostać wyprowadzona z wąskiego sporu polsko-niemieckiego.

Polska nie może prowadzić tej sprawy sama

Niemcy są dla Polski ważnym partnerem gospodarczym i politycznym. Są również członkiem NATO.

Nie potrzebujemy więc wojny z Niemcami.

Potrzebujemy rozmowy o odpowiedzialności.

Nie chodzi o zemstę.

Nie chodzi o obciążanie współczesnych Niemców winą ich przodków.

Chodzi o odpowiedzialność państwa za działania państwa.

A przede wszystkim o stworzenie takiej formuły, w której historyczna odpowiedzialność może zostać połączona z dzisiejszym interesem bezpieczeństwa Europy.

To może być znacznie bardziej konstruktywne niż niekończący się spór o to, czy „reparacje są tematem zamkniętym”.

Największym problemem jest polska słabość komunikacyjna

Polska ma dokumentację strat.

Ma historyków.

Ma prawników.

Ma raport o stratach wojennych.

Ma świadectwa milionów ofiar.

Ma muzea i archiwa.

Ma coraz silniejszą pozycję gospodarczą.

Ma armię, która w ciągu ostatnich lat przeszła ogromną modernizację.

Ma również coś, czego często nie potrafi wykorzystać – Polonię.

Na świecie żyją dziesiątki milionów ludzi polskiego pochodzenia. W Stanach Zjednoczonych miliony Amerykanów deklarują polskie korzenie.

Problem nie polega więc na braku potencjału.

Problem polega na braku koordynacji.

Liczba Polaków na świecie nie jest jeszcze siłą polityczną.

Siłą staje się dopiero wtedy, kiedy potrafimy działać razem.

Polonia powinna stać się częścią strategii

Sprawa reparacji pokazuje szerszy problem polskiej polityki wobec diaspory.

Przez lata Polonia była traktowana przede wszystkim jako środowisko kulturalne, wyborcze albo potencjalny darczyńca.

To za mało.

Polonia amerykańska może być partnerem polskiej dyplomacji.

Może działać w środowiskach akademickich.

Może organizować konferencje.

Może docierać do kongresmenów i senatorów.

Może tworzyć materiały edukacyjne.

Może tłumaczyć polskie stanowisko na język amerykańskiej debaty publicznej.

Może budować koalicje z organizacjami zajmującymi się prawami człowieka, pamięcią historyczną i bezpieczeństwem Europy.

I właśnie dlatego sprawa reparacji może stać się testem tego, czy Polska potrafi wreszcie prowadzić nowoczesną dyplomację diasporyczną.

„Historical Justice for Poland”

Potrzebujemy międzynarodowej kampanii, której roboczym hasłem mogłoby być:

Historical Justice for Poland

Nie powinna to być kampania przeciwko Niemcom.

Powinna być kampanią na rzecz prawdy o Polsce.

To ogromna różnica.

Musimy opowiedzieć amerykańskiej i europejskiej opinii publicznej historię kraju, który w 1939 r. znalazł się pomiędzy dwoma totalitarnymi imperiami.

Kraju, którego obywatele byli mordowani w masowych egzekucjach.

Kraju, którego elity były systematycznie niszczone.

Kraju, którego stolica została niemal całkowicie zrównana z ziemią.

Kraju, którego granice po wojnie zostały przesunięte.

Kraju, który po 1945 r. nie otrzymał pełnej możliwości samodzielnego dochodzenia swoich interesów, ponieważ znalazł się w sowieckiej strefie wpływów.

Ale również kraju, który przetrwał.

I który dzisiaj jest jednym z najważniejszych państw Europy Środkowej.

Najpierw opowieść, potem rachunek

W debacie międzynarodowej Polska zbyt często zaczyna od liczby.

To błąd.

Najpierw musi pojawić się człowiek.

Warszawska rodzina, która straciła dom.

Dziecko zamordowane w czasie okupacji.

Profesor zamordowany w ramach likwidacji polskich elit.

Żołnierz zamordowany w Katyniu.

Mieszkaniec Zamojszczyzny wysiedlony ze swojej ziemi.

Mieszkańcy Warszawy wypędzeni z miasta po Powstaniu.

Dopiero za tymi historiami powinien pojawić się rachunek.

Bo reparacje nie są abstrakcyjną liczbą.

Są próbą odpowiedzi na pytanie:

ile kosztowało zniszczenie państwa, społeczeństwa i pokoleń?

Ameryka musi usłyszeć polską historię

Tu pojawia się szczególna rola Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie rozumieją język odpowiedzialności, praw człowieka i bezpieczeństwa.

Trzeba więc stworzyć program, który połączy te trzy elementy.

Uniwersytety.

Think tanki.

World Affairs Councils.

Muzea.

Media.

Organizacje polonijne.

Historycy.

Prawnicy.

Eksperci wojskowi.

Kongresmeni.

Senatorowie.

Nie jednorazowa konferencja.

Nie wystawa przy okazji rocznicy.

Nie kolejny artykuł.

Stały program.

Przez pięć, dziesięć, a nawet dwadzieścia lat.

Reparacje jako element nowej polityki bezpieczeństwa

Dzisiejsza sytuacja geopolityczna stwarza możliwość, której wcześniej nie było.

Polska znajduje się na wschodniej flance NATO.

Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie.

Europa zwiększa wydatki obronne.

Polska rozbudowuje własny przemysł zbrojeniowy.

W tym kontekście można postawić pytanie:

Czy historyczna odpowiedzialność Niemiec może zostać przełożona na współczesne bezpieczeństwo Europy?

Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, sprawa reparacji nabiera zupełnie nowego znaczenia.

Nie jest już tylko sporem o przeszłość.

Staje się rozmową o tym, jak Europa może wzmacniać państwo, które poniosło jedne z największych strat podczas II wojny światowej, a dzisiaj odgrywa kluczową rolę w obronie wschodniej flanki NATO.

To właśnie tutaj spotykają się historia i geopolityka.

Potrzebujemy polskiej strategii reparacyjnej

Dlatego Polska powinna stworzyć stały, ponadpartyjny mechanizm prowadzenia tej sprawy.

Powinien on posiadać:

zaplecze prawne – analizujące argumentację Polski i Niemiec;

zaplecze historyczne – dokumentujące straty i niemiecką politykę okupacyjną;

zaplecze dyplomatyczne – prowadzące rozmowy z Niemcami i partnerami Polski;

zaplecze amerykańskie – współpracujące z Kongresem, think tankami i uniwersytetami;

zaplecze polonijne – koordynujące działania organizacji diaspory;

zaplecze medialne – tworzące komunikację w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o strategii.

To jest sprawdzian polskiej podmiotowości

Sprawa reparacji mówi nam coś jeszcze.

Przez dziesięciolecia Polska przyzwyczaiła się do sytuacji, w której inni opowiadali jej historię.

Dzisiaj możemy to zmienić.

Nie musimy budować swojej pozycji poprzez konflikt.

Nie musimy nikogo upokarzać.

Nie musimy negować znaczenia współpracy polsko-niemieckiej.

Ale musimy mieć odwagę powiedzieć:

znamy swoją historię, znamy swoje straty i znamy swoje interesy.

To jest właśnie podmiotowość.

Pax Polonica zaczyna się od pamięci

W naszej koncepcji Pax Polonica nie oznacza polskiej dominacji.

Oznacza porządek oparty na trzech filarach:

suwerenności, bezpieczeństwie i kulturze.

Reparacje wpisują się w każdy z nich.

W suwerenność – ponieważ państwo musi mieć prawo dochodzić własnych interesów.

W bezpieczeństwo – ponieważ środki zadośćuczynienia mogą zostać wykorzystane do budowy zdolności obronnych.

W kulturę – ponieważ bez pamięci o własnej historii nie ma trwałej wspólnoty politycznej.

Dlatego sprawa reparacji jest większa niż spór o pieniądze.

Jest pytaniem o to, czy Polska potrafi przejść od historii ofiary do historii podmiotowego państwa.

Czas na wspólne działanie

Dzisiejsze Westerplatte pokazuje, że temat reparacji nie zniknął.

Przeciwnie – prezydent uczynił z niego element rozmowy o przyszłości Polski.

Głos Sławomira Dębskiego przypomina z kolei, że nie można oczekiwać rozwiązania problemu bez konsekwentnej polityki i realnego działania. Jego wcześniejsze wystąpienie w Kanale Zero oraz późniejsza analiza relacji polsko-niemieckich pokazują, że kwestia historycznego rozliczenia pozostaje związana z szerszym pytaniem o jakość polsko-niemieckiego pojednania.

Teraz potrzebny jest następny krok.

Nie kolejny raport. Nie kolejna rocznica. Nie kolejna deklaracja

Potrzebna jest strategia.

Strategia państwa.

Strategia dyplomacji.

Strategia komunikacji.

Strategia dla Polonii.

I strategia budowania poparcia w Stanach Zjednoczonych.

Bo prawdziwa walka o reparacje nie rozstrzygnie się wyłącznie w Warszawie i Berlinie.

Rozstrzygnie się również w świadomości ludzi.

Dlatego proponujemy prostą zasadę:

Najpierw prawda. Potem pamięć. Następnie strategia. I dopiero na końcu rachunek.

Polska ma dziś siłę, której nie miała przez większą część swojej powojennej historii.

Ma własny głos.

Ma sojusze.

Ma armię.

Ma gospodarkę.

Ma Polonię.

Czas nauczyć się te zasoby łączyć.

Reparacje nie powinny być końcem polskiej polityki historycznej. Powinny stać się początkiem polskiej polityki podmiotowości.

Waldemar Biniecki, Kuryer Polski, USA

Krzysztof Gajda, Prezes Stowarzyszenia Polaków w Teksasie