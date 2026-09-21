Szansa na tańsze paliwo? Ceny ropy mocno spadają

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik jest na NYMEX w Nowym Jorku po 98,38 USD – to mniej o 1,91 proc.

Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 101,94 USD za baryłkę – mniej o 1,86 proc.

Oznacza to, że ceny ropy spadają czwarty dzień z rzędu, a Brent zalicza najdłuższą serię zniżek notowań od czerwca.

Ceny ropy spadają. Inwestorzy obserwują, co zrobi Trump

Inwestorzy śledzą działania mające na celu zakończenie wojny USA z Iranem.

W niedzielę w Fox News Donald Trump zapowiedział, że musi zdecydować między "rozwaleniem całego kraju", a dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku.

Amerykański przywódca podkreślił, że jest w "trybie decyzyjnym" i że ma do wyboru trzy opcje: "czy i kiedy rozwalić cały kraj, pozwolić im gnić gospodarczo, czy zdecydować się na zawarcie porozumienia".

Pytany o to, czy spotka się z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem, który będzie przewodził irańskiej delegacji podczas debaty generalnej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Donald Trump odpowiedział, że "prawdopodobnie byłby na to otwarty".

Ceny paliw biją wszelkie rekordy. Tak drogo jeszcze nie było

Analitycy serwisu e-petrol w ubiegłym tygodniu przekazali, że ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w tym tygodniu.

Prognozują, że w drugiej połowie września na stacjach spodziewamy się przełamania psychologicznej bariery 8 zł dla benzyny i 9 zł dla oleju napędowego. Prognozowane przez e-petrol.pl na nadchodzący tydzień przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 7,97-8,11 zł/l dla benzyny E10, dla oleju napędowego 8,99-9,28 zł/l i dla autogazu 3,10-3,21 zł/l.

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