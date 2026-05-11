Nawrocki powinien mieć więcej władzy? Oto co sądzą Polacy

W trakcie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej. Jedną z ważniejszych zmian miałoby być zwiększenie roli prezydenta w systemie politycznym naszego kraju. Jednak czy takie rozwiązanie spotkałoby się z aprobatą Polaków?

Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zadał Polakom pytanie: "Czy należy ogłosić referendum w sprawie zmiany Konstytucji RP, aby nadać prezydentowi więcej uprawnień?". Jak się okazuje, zdania w tej sprawie są mocno podzielone.

Spośród biorących udział w badaniu 45 proc. popiera ideę zorganizowania w tej sprawie referendum. 43 proc. jest temu przeciwnych. 12 proc. respondentów przyznało, że nie ma zdania na ten temat.

– To dobry wynik jak na początek inicjatywy w sprawie referendum. Będziemy przekonywać Polaków do referendum konstytucyjnego. Im bliżej wyborów parlamentarnych, tym bardziej Polacy będą się tym tematem interesować – powiedział Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

Nawrocki chce zmian w konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, podkreślił, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić".

– Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – mówił.

Prezydent zastrzegł, że nie odpowie dziś, czy system powinien być premierowski, czy prezydencki.

Również w niedzielę prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta to ma być konstytucja nowej generacji roku 2030.

Czytaj też:

Dudek o Nawrockim: Wiosenna ofensywaCzytaj też:

Polexit? Prezydencki minister zabrał głos