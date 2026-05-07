Zmiana systemu na prezydencki? Wiadomo, co sądzą o tym Polacy

SW Research dla portalu Onet.pl zadała w sondażu pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki (gdzie główną funkcję pełni prezydent) czy parlamentarny (gdzie główną funkcję pełni premier)?".

Za obecnym systemem, czyli parlamentarnym, w którym główną postacią jest premier, opowiedziało się 44 proc. badanych.

Zgodnie z wynikami sondażu 29,3 proc. badanych uważa, że to prezydent powinien podejmować najważniejsze decyzje dotyczące kraju.

Opinii w tej sprawie nie ma 26,7 proc. uczestników sondażu.

Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki podczas swojego przemówienia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, powiedział, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić".

– Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski, czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – ocenił.

Prezydent stwierdził, że m.in., że instytucje publiczne "są angażowane do walki politycznej", a system praworządności, mający tonować nastroje społeczne, produkuje "kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty".

– Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej to nie są już problemy tylko polityczne, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedźmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego – mówił Karol Nawrocki.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 6 maja 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 835 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

