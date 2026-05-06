"To kwestia kilku dni". Nowe fakty w sprawie głośnej prezydenckiej inicjatywy

W trakcie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie akty powołania do rady otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych (PSL) i konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski).

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie rady będą mieli czas na zakończenie prac w tym zakresie do końca kadencji Nawrockiego.

Bogucki: Wkrótce nowe powołania do rady

W środę nowe informacje na temat prezydenckiej rady przekazał szef kancelarii Karola Nawrockiego. Jak wskazał Zbigniew Bogucki, w najbliższych dniach "będą powoływane kolejne dwa segmenty – po pierwsze eksperci, składający się z prawników, konstytucjonalistów, ale także specjalistów z innych dziedzin – obronności, ochrony zdrowia". Gremium będzie także posiadało "segment polityczny", w skład którego będą wchodzili przedstawiciele klubów i kół poselskich. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy już zapowiedzieli, że nie skorzystają z zaproszenia prezydenta do dołączenia do rady.

– Myślę, że to kwestia kilku dni, kiedy także w tym zakresie ten projekt będzie się dopełniał – powiedział Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta stwierdził również, że obecna sytuacja geopolityczna oraz wewnętrzna dobitnie pokazują, że obecna wersja ustawy zasadniczej "w wielu wymiarach nie funkcjonuje, generuje konflikt w zakresie władzy wykonawczej".

