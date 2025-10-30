Polskie myśliwce w akcji. "Stan najwyższej gotowości"

O poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców poinformowało w czwartek nad ranem za pośrednictwem mediów społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polska poderwała myśliwce. "Wszystkie dostępne siły i środki"

"Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na platformie X po godzinie 5. rano.

Wojsko przekazało, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – dodano.

W komunikacie zapewniono, że podjęte działania mają charakter prewencyjny oraz, że są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – podsumowała armia.

Czytaj też:

Fala dezercji w ukraińskiej armii. Nawet 18 tys. ucieczek miesięcznieCzytaj też:

Generał okłamał Putina. Zdemaskowali go RosjanieCzytaj też:

Niemcy mają dość młodych Ukraińców. "Nie mamy żadnego interesu"