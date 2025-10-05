Holandia pomogła Polsce. Wojsko wydało komunikat

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" – powiadomiło chwilę po godzinie 8 w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko podziękowało za wsparcie NATO, NATO AIRCOM (Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych – red.) oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 "pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie".

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – czytamy w komunikacie.

Armia zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Atak Rosji na Ukrainę. Ucierpiał m.in. Lwów

O poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców Dowództwo Operacyjne poinformowało w niedzielę nad ranem. Podkreśliło, że działania miały charakter prewencyjny i były "ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru".

W nocy przez kilka godzin na terenie całej Ukrainy obowiązywał alert przeciwlotniczy. Ukraińskie Siły Powietrzne wydały bardzo poważne ostrzeżenia przed atakami rakietowymi i dronów na obwód lwowski.

Andrij Sadowy, mer Lwowa, przekazał, że w mieście pracują systemy obrony powietrznej. Ukraińska agencja UNIAN napisała o "potężnym ataku na Lwów" i braku prądu w części miasta.

Zaatakowane zostało także Zaporoże. Iwan Fiodorow, gubernator obwodu zaporoskiego, poinformował, że jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych.

