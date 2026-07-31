Nagłe trzęsienie ziemi w spółce CPK. Prezes i wiceprezes odwołani

"Rada Nadzorcza spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego 31 lipca 2026 zdecydowała o odwołaniu z pełnionych funkcji prezesa zarządu spółki dr. Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa zarządu, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie Marcin Michalski, obecnie członek zarządu spółki. Rada Nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu" – poinformowało biuro prasowe CPK (obecnie Port Polska).

Tym samym potwierdziły się doniesienia portalu Money.pl. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy, powodem dymisji miały być zastrzeżenia do sposobu kierowania inwestycją. Pojawiły się również głosy o rosnących napięciach na linii CPK – Ministerstwo Infrastruktury.

Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu

Przypomnijmy, że w połowie czerwca premier Donald Tusk odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK. Zastąpił go Piotr Malepszak. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że dymisja nastąpiła na wniosek samego Laska.

– Powiedział mi, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużej prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy – przekazał. Maciej Lasek pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. CPK od końca 2023 r.

Jest termin startu budowy Portu Polska

Port Polska (wcześniej CPK) to program inwestycyjny obejmujący budowę: nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, centrum logistycznego, Airport City, a także działania związane z rozwojem regionu realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, której właścicielem w 100 proc. jest Skarb Państwa.

Budowa Portu Polska ma ruszyć we wrześniu. Wtedy wystartują prace terenowe. Nowe lotnisko – największe w kraju – ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą.

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