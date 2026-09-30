Brytyjski wywiad: Trzy dni temu Rosja poniosła rekordowe straty

Ustalenia brytyjczyków opisuje ukraińska agencja Unian. Z jej informacji wynika, że 27 września odnotowano najwyższe straty w rosyjskiej armii od początku wojny w 2022 roku. Tego dnia zabito lub poważnie raniono 2090 żołnierzy. To nie pierwszy raz, gdy granica 2 tys. strat została przekroczona. Do tej pory działo się to trzykrotnie. Wszystkie takie dni przypadły na 2024 r.

Ile Rosja straciła żołnierzy od początku wojny?

Straty ponoszone przez rosyjskie wojska pozostają wysokie już od kilku miesięcy. Brytyjski wywiad wskazuje, że ma to związek z dalszym prowadzeniem przez Rosję działań ofensywnych w rejonie tzw. pasa twierdz w obwodzie donieckim.

Wojska Ukrainy przekazały również, że do niewoli trafiło ponad 250 rosyjskich żołnierzy. Był to trzeci etap operacji "Wiwaldi", której założeniem było odzyskanie inicjatywy przez Ukrainę w obwodzie donieckim.

Według najnowszych danych opracowanych przez dziennikarzy rosyjskiej redakcji BBC i „Mediazony” od 2022 roku zginęło ok 260 000 rosyjskich żołnierzy. Liczba ta obejmuje wyłącznie przypadki, w których udało się potwierdzić tożsamość ofiar.

Autorzy analizy zaznaczają jednocześnie, że zgromadzone przez nich dane mogą stanowić jedynie 45–65 proc. rzeczywistej liczby rosyjskich żołnierzy poległych w wojnie. Rosyjskie władze nie przedstawiają bowiem oficjalnych i aktualnych statystyk dotyczących strat swoich sił zbrojnych.

Rosja prowadzi manewry wojskowe ze swoimi sojusznikami

Pod koniec września br. ruszyły ćwiczenia sił Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). W manewrach bierze udział ok. 2 tys. żołnierzy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu.

Chodzi o ćwiczenia "Współdziałanie", "Poszukiwanie" i "Eszelon". Jak przekazał rosyjski resort obrony, ich inauguracja odbyła się na poligonie Czebarkulskim.

Połączony sztab Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym poinformował, że głównym celem manewrów jest przećwiczenie wspólnej operacji zmierzającej do opanowania hipotetycznego konfliktu przygranicznego. Jak donosi RMF24, zapowiedziano również sprawdzenie gotowości sił zbrojnych i struktur dowodzenia do wykonywania wspólnych zadań.

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