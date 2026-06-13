PiS ma powody do obaw? Nowy sondaż w sprawie Czarnka

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polaków zapytano, czy – ich zdaniem – Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, byłby dobrym szefem rządu.

Sondaż dotyczący Czarnka. Polaków zapytano, czy byłby dobrym premierem

Odpowiedzi "tak" udzieliło 18,3 proc. badanych.

64,2 proc. respondentów twierdzi, że nie.

Zdania w sprawie, czy Przemysław Czarnek byłby dobrym premierem, nie ma 17,5 proc. uczestników sondażu.

Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu zauważyła, że "Przemysław Czarnek byłby złym premierem według siedmiu na dziesięciu badanych z wyższym wykształceniem (71 proc.) i zbliżonego odsetka respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto (72 proc.)". "Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej podzielają osoby z największych miast (70 proc.)" – dodała.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

7 marca Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 czerwca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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