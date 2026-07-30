Znany program TVN znika z anteny. Koniec po 6 latach

Jak ustalił portal Wirtualne Media, stacja nie planuje realizacji kolejnego sezonu popularnego formatu. Nadawca tłumaczy decyzję zmianami w strategii programowej i zapowiada nowe propozycje na jesień.

"Strategia programowa TVN zakłada regularne odświeżanie oferty i inwestowanie w nowe formaty" – przekazało w rozmowie z portalem biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Przedstawiciele stacji dodają, że decyzja zapadła po kilku latach emisji.

"Po kilku sezonach zrezygnowaliśmy z realizacji programu "Lego Masters". Już tej jesieni zaprezentujemy widzom nowości, w tym formaty, które podbiły serca publiczności na całym świecie" – poinformowano.

"Lego Masters" było emitowane od 2020 roku. To koniec

Polska wersja "Lego Masters", oparta na brytyjskim formacie, zadebiutowała na antenie TVN w 2020 roku. Program powstawał we współpracy z marką Lego i szybko zdobył grono wiernych fanów.

W każdym odcinku dwuosobowe drużyny mierzyły się z kolejnymi zadaniami, tworząc imponujące konstrukcje z klocków. Ich prace oceniali jurorzy, a najsłabsza para żegnała się z rywalizacją. W finale o zwycięstwo walczyły trzy zespoły. Nagrodami były m.in. 100 tys. zł, zestawy klocków Lego, a w wybranych edycjach także wyjazd do Legolandu.

Łącznie TVN wyemitował sześć sezonów programu. Dwie ostatnie odsłony, zatytułowane "Lego Masters. Kierunek Polska", realizowano poza studiem – w różnych miejscach kraju.

Od początku gospodarzem programu był Marcin Prokop, a za produkcję odpowiadał Endemol Shine Poland. W trzeciej, czwartej, piątej i szóstej edycji w jury zasiadała Pola Lisewicz, projektantka związana z Lego Group. W poprzednich sezonach uczestników oceniali również Aleksandra Adamska, Wojciech Łozowski, Czesław Mozil, Kamil Bednarek, Aleksandra Mirecka i Paweł Duda.

Ostatni sezon "Lego Masters" był emitowany w niedzielne wieczory między 30 listopada a 21 grudnia ubiegłego roku. Średnio premierowe odcinki oglądało około 600 tys. widzów. Według danych Nielsen Audience Measurement przełożyło się to na 4,52 proc. udziału w grupie 4+, 6,06 proc. wśród widzów 20–54 oraz 6,48 proc. w grupie 13–29 lat.

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