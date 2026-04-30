Śmierć posła Litewki. Kukiz wraca do sprawy Rafała Wójcikowskiego

Tragicznie zmarły Łukasz Litewka spoczął w środę (29 kwietnia) na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Poseł Lewicy został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej. Miał 36 lat.

Łukasz Litewka nie żyje. "Bardzo szkoda chłopaka"

Poseł Paweł Kukiz powiedział w Radiu Wnet, że Litewka był dwa razy młodszy od niego. – Bardzo szkoda chłopaka, bo był dobrym człowiekiem, nakierowanym na pomoc osobom potrzebującym. Politykę traktował jako pewnego rodzaju służebność, a nie sposób na budowanie siebie – podkreślił.

Jego zdaniem Litewka był w tej nielicznej grupie posłów, którzy nie pasują do polskiej polityki. – Niemniej jeśli chcą cokolwiek osiągnąć, muszą w tym bagnie się poruszać – zaznaczył.

Śmierć Rafała Wójcikowskiego. "Okoliczności bardzo niejasne"

Kukiz przyznał, że kiedy otrzymał wiadomość o śmierci Litewki, przyszła mu na myśli sprawa posła Rafała Wójcikowskiego, który zginął w wypadku samochodowym w 2017 r. Jak mówił, okoliczności śmierci Wójcikowskiego są "naprawdę bardzo niejasne", ale nie chciał wchodzić w szczegóły.

Dodał, że wielokrotnie interweniował w tej sprawie w prokuraturze. – To nie był taki zwykły wypadek, szczególnie biorąc pod uwagę, że Rafał zajął się sprawą jednorękich bandytów, automatów (do gier – red.), hazardem. (...) Nie chcę do tego wracać w szczegółach, ale pamiętam o tych zdarzeniach – oświadczył.

Kukiz sugeruje, że kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku mógł korzystać z telefonu komórkowego

Pytany, czy ma wątpliwości w sprawie okoliczności i przyczyn śmierci Litewki, Kukiz nie chciał spekulować. – Przychylam się do apelu służb, żeby nie prowadzić swoich śledztw, dochodzeń i przypuszczeń – powiedział.

– Może to być zdarzenie bardziej tajemnicze, ale równie dobrze mógł to być telefon komórkowy, co jest niestety plagą i częstą przyczyną wypadków. Niestety ja sam od czasu do czasu łapię się na takich zapędach – przyznał.

Sprawca na wolności

57-letniego kierowcę, który potrącił Łukasza Litewkę, aresztowano na trzy miesiące. We wtorek (28 kwietnia) mężczyzna odzyskał wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tys. zł. Został objęty dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju.

