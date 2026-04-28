Prokuratura o internetowych spekulacjach po śmierci Litewki. "Ranicie bliskich"

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu odniosła się do licznych wpisów w mediach społecznościowych, w których pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat podejrzanego sprawcy wypadku oraz okoliczności śmierci posła Łukasza Litewki.

"Zaprzeczamy doniesieniom, że zatrzymany kierowca jest policjantem lub byłym funkcjonariuszem. Nie doszło też do żadnych dodatkowych zatrzymań, w tym rzekomego zatrzymania partnerki pana posła" – powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prokurator Bartosz Kilian. Śledczy podkreślają, że w sprawie zatrzymano tylko jedną osobę – kierowcę. – Nie ma żadnych innych zatrzymań. Inne informacje na ten temat są całkowicie nieprawdziwe – podkreśla prokurator.

Prokuratura podkreśla, że "bardzo krytycznie" ocenia sposób, w jaki część użytkowników internetu formułuje swoje oskarżenia. W poniedziałek 27 kwietnia w sieci pojawił się wpis mężczyzny przedstawiającego się jako niezależny dziennikarz. Stwierdził on, że "sprawcą zabójstwa posła Litewki ma być były policjant z Sosnowca". W tej samej publikacji pojawiły się również twierdzenia o rzekomym zatrzymaniu partnerki zmarłego oraz "odkryciu SMS-ów i umów" między nią a kierowcą. Wpis został później sprostowany, a autor przyznał, że nie doszło do przeszukania w domu ani zatrzymania. Prokuratura podkreśla, że takie treści są kolportowane bardzo szeroko, wzmacniając nieprawdziwe narracje.

"Przekraczane są granice absurdu. Autorzy wpisów czują się bezkarni w tych wskazaniach, nie rozumieją ostrzeżeń. To wyjątkowo bolesne dla rodziny pana posła czytać tego rodzaju insynuacje" – komentuje prok. Kilian. "Takie sformułowania, jakie padają, mogą rodzić odpowiedzialność. Są osoby, których prawa zostają tutaj wprost naruszone. Opisywani mają wszelkie środki do tego, żeby potem dochodzić odpowiedzialności za słowa" – powiedział WP.

Pogrzeb posła Litewki. Znamy szczegóły

Uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Zgodnie z wolą rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona będzie do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych.

