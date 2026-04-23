Kaczyński postawił Czarnkowi ultimatum? "Ma czas do wakacji"

O swoistym ultimatum, jakie kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysławowi Czarnkowi miał postawić prezes tej formacji Jarosław Kaczyński poinformowali w swoim podcaście "Polityczny WF" Marcin Fijołek i Piotr Witwicki.

Media: Prezes daje "projektowi Czarnek" czas nie do jesieni

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że o ile wcześniej lider PiS był przekonany, że scena polityczna przesunęła się na prawo i z tego względu należy "iść na twardo", o tyle dzisiaj, po fiasku tego kursu, należałoby dokonać pewnej korekty.

– Usłyszałem, że prezes daje "projektowi Czarnek" czas nie do jesieni, ale do wakacji i że wtedy będzie głęboka rozkminka: jeśli sondaże nie drgną, nikogo nie będzie obchodziło, czy to z powodu podziałów w PiS-ie, przeszłości Czarnka, takiego a nie innego przekazu Morawieckiego, Kaczyńskiego... Czarnek będzie za to odpowiedzialny – mówił Fijołek.

Dziennikarz poinformował ponadto, że o jednej z najważniejszych osób z partii Kaczyńskiego usłyszał, że jeśli Czarnek "będzie rozsądny" i wyciągnie "odpowiednie wnioski" z obecnej sytuacji, uzna, iż w kampanii można "lewarować" się Morawieckim.

"Należy grać na dwóch fortepianach"

O ustalenia te pytany był czwartek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Piotr Müller. Europoseł PiS zapewnił, że nie słyszał o takim ultimatum. – Decyzja kierownictwa jest taka, że kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek i my go wspieramy w tej chwili – oświadczył.

Polityk tłumaczył jednocześnie, że różnego rodzaju decyzje dotyczące tego, w jakim kierunku powinny iść działania programowe są podejmowane na bieżąco. – Ale czy i kiedy będzie czas weryfikacji, to już decyzja należy do pana prezesa – wskazał.

W programie wprost padło pytanie, czy w ogóle można mówić o jakimkolwiek sondażowym "efekcie Czarnka". Zdaniem europosła, trudno w tej chwili to rozstrzygnąć, bo jest jeszcze za wcześnie. Co więcej, jak podkreślił, PiS ma czas na nadroniebie w badaniach opinii publicznej. – Należy też, co zostało powiedziane przez prezesa naszej partii, grać na dwóch fortepianach. Dwa płuca. I wtedy uważam, że efekt będzie też lepszy po prostu – podsumował Piotr Müller.

"Jarek rozgrał to po mistrzowsku". Kuzyn prezesa PiS o sytuacji w partiiCzytaj też:

Takich wyników nie było od lat. Czeka nas polityczny pat?Czytaj też:

"Prezesa to dotknęło. Siedzi to w nim". Nowe kulisy spotkania PiS w Krakowie