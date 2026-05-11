Prawie 9 pkt proc. przewagi KO nad PiS

"Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera. Formacja Donalda Tuska ma 35,84 proc. poparcia, zyskując w stosunku do poprzedniego sondażu 2,87 p.p. Na drugim stopniu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,89 proc. Partia ta zanotowała w tym zestawieniu spadek – jej poparcie stopniało o 2,11 p.p. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość (11,74 proc.). Ugrupowanie zanotowało niewielką stratę względem poprzedniego badania (-0,71 p.p.).

Te formacje są poza podium

Tuż poza podium plasuje się Nowa Lewica, która może pochwalić się drugim największym wzrostem w zestawieniu (+0,53 p.p.), co daje jej 7,18 proc. Dalsze miejsca zajmują ugrupowania, które balansują na granic progu wyborczego: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,54 proc.), Partia Razem (5,45 proc.), PSL (4,25 proc.) oraz Polska 2050 (2,31 proc.).

– Wynik sondażu wskazuje, że PiS i KO są dziś w nieco innej sytuacji. Z jednej strony Koalicja Obywatelska w zasadzie skonsumowała co się da, jeżeli chodzi o koalicjantów. Mam na myśli wyborców Polski 2050 i tych, którzy wokół tego środowiska funkcjonowali. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość musi walczyć zarówno z tymi, którzy są za jej plecami oraz także po prawej stronie sceny politycznej. Zarówno Konfederacja Mentzena i Bosaka, jak i Konfederacja Brauna od kilku tygodni zyskują kosztem właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie nastąpił też oczekiwany "efekt Czarnka" – komentuje dla "Super Expressu" wyniki sondażu dr Bartłomiej Machnik, politolog Akademii WSB.

