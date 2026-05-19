Funkcjonariusz SOP zaatakował rodzinę i zabił córkę. Psychiatrzy wydali opinię

Pod koniec styczna policja została poinformowana o awanturze w jednym z mieszkań w Ustce. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, zastali tam agresywnego 44-letniego mężczyznę, który wcześniej ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny i siebie. Mężczyzna został obezwładniony.

Okazało się, że obrażenia rannej 4-letniej córki mężczyzny są bardzo poważne. Mimo długiej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować.

Pozostali zaatakowani członkowie rodziny zostali przetransportowani do szpitala. Tam, w asyście policji, trafił również napastnik, który oficjalnie został zatrzymany. Okazało się, że to funkcjonariusz SOP.

44-latek w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku usłyszał zarzut zabójstwa córki i usiłowania zabójstwa czworga członków rodziny. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów i został aresztowany.

Został wydalony ze służby w SOP.

Tragedia w Ustce. Opinia psychiatrów w sprawie funkcjonariusza SOP

Prokuratura Okręgowa w Słupsku poinformowała, że biegli psychiatrzy, którzy zostali powołani do stwierdzenia czy 44-letni Piotr K. w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw był poczytalny, po przeprowadzeniu jednorazowego badania w warunkach ambulatoryjnych uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.

Prokurator prowadzący śledztwo skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku wniosek o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej Piotra K. na okres czterech tygodni. Posiedzenie sądu zaplanowano na 9 czerwca.

Wcześniej sąd przedłużył okres tymczasowego aresztowania Piotra K. na trzy miesiące – do 25 lipca.

Czytaj też:

Rodzinny mord w Ustce. Sąd podjął ważną decyzję ws. sprawcyCzytaj też:

"SOP jest w szoku". Na jaw wychodzą nowe fakty ws. tragedii w Ustce